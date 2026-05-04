θέματα της καταπολέμησης των ναρκωτικών, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη θεματική συζήτηση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών» που διεξήχθη στο πλαίσιο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ), στο Ερεβάν της Αρμενίας.

Σε παρέμβαση του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώπιον των ηγετών που παρίστανται στη Σύνοδο, επεσήμανε την ανάγκη για συλλογική δράση με στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας των ναρκωτικών, ιδιαίτερα μέσω λιμένων της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της συλλογικής δράσης.

Παράλληλα, ενημέρωσε για την στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο, υπό την Κυπριακή Προεδρία, όπως και για την προώθηση της υλοποίησης του συναφούς σχεδίου δράσης της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι ένα μεγάλο μέρος των δράσεων πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόληψη, ενώ επεσήμανε την προσήλωση στην προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τα ναρκωτικά και τα επακόλουθα τους, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των δικτύων των λαθρεμπόρων.

Στη συζήτηση κατέθεσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με πρωτοβουλία των οποίων στην προηγούμενη Σύνοδο της Κοπεγχάγης συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κατά των Ναρκωτικών (ECAD). Η Κυπριακή Δημοκρατία συνυπογράφει διακήρυξη στην οποία συμφωνούνται τρεις βασικοί άξονες επικέντρωσης: καταπολέμηση διακίνησης (ιδίως μέσω θαλάσσης), αντιμετώπιση οικονομικού εγκλήματος και μείωση ζήτησης. Δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια λιμένων και στη θαλάσσια επιτήρηση και παράλληλα προωθούνται πολιτικές πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες και σε νέες απειλές όπως τα συνθετικά ναρκωτικά.

Η Κύπρος, στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία:

στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ πολιτικών πρωτοβουλιών και επιχειρησιακής εφαρμογής,

στην προώθηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης που συνδυάζει ασφάλεια και δημόσια υγεία,

και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με γειτονικές περιοχές.

Η Κύπρος επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής προσέγγισης.