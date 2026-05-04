Όλα είναι έτοιμα για την υποβολή των υποψηφιοτήτων μεθαύριο για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Βοηθός Γενικός Έφορος Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου. Εκκρεμότητες, είπε, δεν υπάρχουν, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για περιπτώσεις υποψηφίων που βρίσκονται υπό διερεύνηση, ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι η επιστολή του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου εξετάζεται από τη Νομική Υπηρεσία και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Με αφορμή και το τελευταίο περιστατικό υποψηφίου του κινήματος Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, ο κ. Βασιλείου είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Συντάγματος, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τις Βουλευτικές έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή δεν έχει στερηθεί της εκλογιμότητας κατόπιν απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος και δεν πάσχει από διανοητική νόσο που να τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως βουλευτής.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στους οικείους Εφόρους Εκλογής μεθαύριο, Τετάρτη 6 Μαΐου, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12:30 το μεσημέρι, ανέφερε. Για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας θα υποβληθούν στην αίθουσα τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» Ιεράς Μονής Κύκκου, για την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, για την εκλογική περιφέρεια Λάρνακας στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, για την εκλογική περιφέρεια Πάφου στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, για την εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου (Παραλίμνι) και για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι υποψηφιότητες για τους αντιπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, πρόσθεσε, θα υποβληθούν την ίδια μέρα στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο κ. Βασιλείου υπενθύμισε ότι κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως και υπογράφεται από 4 εκλογείς της οικείας εκλογικής περιφέρειας, εκ των οποίων οι δύο υπογράφουν ως προτείνοντες και οι άλλοι δύο ως υποστηρίζοντες. Για κάθε υποψηφιότητα κατατίθεται ως παράβολο το ποσό των 500 ευρώ.

Ο υποψήφιος, ανέφερε, υπογράφει επίσης δήλωση ότι κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας που προβλέπονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ