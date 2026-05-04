Σάλο και έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η συνέντευξη του ευρωβουλευτή και υποψήφιου βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου, στον δημοσιογράφο Γιώργο Τάττη, στον τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ των οποίων ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η έκθεση για την Τουρκία, το Κυπριακό και ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Παναγιώτου εμφανίστηκε να δυσκολεύεται να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν έχει διαβάσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Σε παρέμβασή του στο Ράδιο Πρώτο, ο δημοσιογράφος Γιώργος Τάττης εξήγησε το παρασκήνιο της συνέντευξης, αναφέροντας ότι η συνάντηση με τον κ. Παναγιώτου έγινε στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπε, αρχικά δεν είχε προγραμματίσει συνέντευξη μαζί του, εκτιμώντας ότι δεν θα προέκυπτε ουσιαστικό περιεχόμενο για τα θέματα της Ολομέλειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν οι δημοσιογράφοι συναντήθηκαν με τον ευρωβουλευτή, ο κ. Παναγιώτου ζήτησε να τους τοποθετηθούν μικρόφωνα και κάμερα, ώστε να καταγραφεί η συνομιλία τους. Ο Γιώργος Τάττης χαρακτήρισε την πρακτική αυτή «εξαιρετικά προβληματική», εξηγώντας ότι δεν επιθυμούσε να αποτελέσει μέρος περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε να μονταριστεί κατά το δοκούν.

Τελικά, όπως ανέφερε, εξασφαλίστηκε στούντιο για μια σύντομη συνέντευξη, η οποία από τα δέκα λεπτά διήρκεσε περίπου είκοσι. Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι επέλεξε να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και όχι σε μια γενική συζήτηση περί ιδεολογίας ή άμεσης δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Παναγιώτου ρωτήθηκε για τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό του 2027, τα κονδύλια προς τους Τουρκοκύπριους, την έκθεση για την Τουρκία και τη στάση των ευρωβουλευτών απέναντι στις τροπολογίες που αφορούν την Άγκυρα.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η αναφορά στον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, καθώς, σύμφωνα με τον Γιώργο Τάττη, τέθηκαν ερωτήματα για το πώς μπορούν οι Κύπριοι ευρωβουλευτές να ασκήσουν πίεση σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τα κατεχόμενα, τις χρηματοδοτήσεις και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γιώργος Τάττης υποστήριξε ότι σε αρκετά σημεία ο Φειδίας Παναγιώτου δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά κινήθηκε σε γενικές τοποθετήσεις, παραπέμποντας σε συλλογικές διαδικασίες και διαβουλεύσεις. Όπως είπε, στόχος της συνέντευξης ήταν να αναδειχθούν οι πολιτικές θέσεις και όχι να παραμείνει η συζήτηση σε γενικό επίπεδο.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι το ζητούμενο δεν είναι το πρόσωπο του Φειδία Παναγιώτου ως μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες αξιολογούν τα νέα πολιτικά σχήματα ενόψει εκλογών. Όπως είπε, είναι θεμιτό οι πολίτες να αναζητούν νέες λύσεις και εναλλακτικές απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, ωστόσο αυτό πρέπει να γίνεται με ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων, των προτάσεων και της πολιτικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου ή κόμματος.

«Πρέπει να μιλάμε για πολιτικές θέσεις, λύσεις και να αξιολογούμε ποιοτικά το έργο του καθενός», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η ψήφος δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε αντισυστημική διάθεση ή σε αποσπασματικές τοποθετήσεις, αλλά σε βαθύτερη κατανόηση των θέσεων και των συνεπειών τους.