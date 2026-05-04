Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιεί στις ΗΠΑ ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο Χ, ο κ. Δαμιανού μετέβη την Κυριακή στις ΗΠΑ όπου θα έχει επαφές με κρατικούς αξιωματούχους με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της καινοτομίας και τεχνολογίας, ενώ θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργανώνει ο Invest Cyprus σε συνεργασία με το fDi Intelligence, με αντικείμενο την ανάδειξη της Κύπρου ως ενός σύγχρονου και αξιόπιστου επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.

