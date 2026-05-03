Την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κανένας συνταξιούχος δεν θα έχει εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας υπογράμμισαν, κατά τις ομιλίες τους στο Φεστιβάλ της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ), την Κυριακή, στη Λάρνακα, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, και η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Παράλληλα, άσκησαν κριτική προς την κυβέρνηση, επισημαίνοντας την ανεπάρκεια των υφιστάμενων πολιτικών για τους συνταξιούχους και την καθυστέρηση στη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης.

Έκαναν επίσης ιδιαίτερη αναφορά στο πρόβλημα των χαμηλών συντάξεων και στις πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια στα εισοδήματα των συνταξιούχων.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν σε εκκρεμή ζητήματα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, χαρακτηρίζοντας άδικη την αποκοπή του 12% για όσους λαμβάνουν πρόωρη σύνταξη στα 63.

«Το επίπεδο μιας κοινωνίας δεν κρίνεται μόνο από αριθμούς. Δεν είναι μόνο ο μέσος μισθός, οι ρυθμοί ανάπτυξης ή τα πλεονάσματα στους προϋπολογισμούς», ανέφερε ο κ. Στεφάνου.

«Γιατί πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν ζωές. Και η πραγματικότητα είναι σκληρή: οι αριθμοί συχνά δεν λένε την αλήθεια για το πώς ζουν πολλοί συμπολίτες μας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «χιλιάδες συμπολίτες μας ζουν σε συνθήκες φτώχειας», ενώ «ο αριθμός των συνταξιούχων που επηρεάζονται είναι πολύ μεγάλος».

Υπογράμμισε ότι οι συνταξιούχοι «έχτισαν αυτή τη χώρα με κόπο, θυσίες και αγώνες», προσθέτοντας πως «τίποτα δεν χαρίστηκε, όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες».

Όπως ανέφερε, βασικό κριτήριο για το επίπεδο μιας κοινωνίας είναι «πώς μια Πολιτεία φέρεται στους απόμαχους της εργασίας», θέτοντας το ερώτημα αν τους «προσφέρει αξιοπρέπεια ή τους αφήνει να παλεύουν μόνοι».

Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση, σημείωσε ότι «η πραγματικότητα πιέζει ξανά, η ακρίβεια τσακίζει και οι χαμηλές συντάξεις δεν φτάνουν», επισημαίνοντας ότι «πολλοί συνταξιούχοι ζουν κάτω ή στο όριο της φτώχειας» και τονίζοντας πως «αυτό δεν είναι αξιοπρέπεια, αυτό είναι αδικία».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αποκοπή του 12% για όσους λαμβάνουν πρόωρη σύνταξη στα 63, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια τιμωρία για ανθρώπους που δούλεψαν μια ζωή».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημείωσε, επίσης, την ανάγκη λήψης ουσιαστικών πολιτικών αποφάσεων για τη στήριξη των συνταξιούχων, σημειώνοντας ότι απαιτείται πολιτική βούληση που «δεν αποδεικνύεται στις δηλώσεις και τις επικοινωνιακές ατάκες, αλλά στην πράξη».

Υπογράμμισε ότι στόχος πρέπει να είναι «να γίνουν τέτοιες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό ώστε κανένας συνταξιούχος να μην έχει εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας».

Ανέφερε ότι τα δικαιώματα «δεν χαρίζονται, αλλά κατακτιούνται», υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς διεκδίκησης.

Αναφερόμενος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι είναι κρίσιμες, σημειώνοντας πως «όσο πιο δυνατό είναι το ΑΚΕΛ στη Βουλή, τόσο πιο δυνατή θα είναι η φωνή των συνταξιούχων και η πίεση για λύσεις».

Από την πλευρά της, η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι οι συνταξιούχοι «καταρρίπτουν στην πράξη τα στερεότυπα που τους θέλουν στο περιθώριο».

Υπογράμμισε παράλληλα ότι «τίποτα δεν χαρίστηκε στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους, όλα κερδήθηκαν με σκληρούς συλλογικούς αγώνες».

Η ΓΓ της ΠΕΟ τόνισε ότι βασική υποχρέωση της Πολιτείας είναι η διασφάλιση «αξιοπρέπειας και ασφάλειας» για τους συνταξιούχους, μέσα από συντάξεις και επιδόματα που να επιτρέπουν μια ζωή χωρίς στερήσεις.

Αναφερόμενη στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, σημείωσε ότι η ΠΕΟ θα τοποθετηθεί συνολικά όταν υπάρξουν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα.

Παράλληλα, η κ. Χαραλάμπους έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις την ουσιαστική αντιμετώπιση των χαμηλών συντάξεων και τη διασφάλιση ότι «κανένας συνταξιούχος δεν θα έχει εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας».

Επιπλέον, έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα προς επίλυση, όπως το θέμα της αποκοπής του 12%, τη μη καταβολή σύνταξης χηρείας σε άνδρες πριν το 2018, καθώς και την ανάγκη ρύθμισης του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η κ. Χαραλάμπους αναφέρθηκε επίσης στις πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια στα εισοδήματα των συνταξιούχων, κάνοντας λόγο για ανάγκη αύξησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και λήψης έκτακτων μέτρων στήριξης.

Επιπρόσθετα, άσκησε κριτική στις πολιτικές για τα ηλικιωμένα άτομα, σημειώνοντας ότι υπάρχουν διακρίσεις λόγω ηλικίας, ιδιαίτερα σε σχέση με επιδόματα για άτομα με αναπηρία.

Υπογράμμισε ότι η ΠΕΟ και η ΕΚΥΣΥ θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις για ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών και βελτίωση των υποδομών φροντίδας για τους ηλικιωμένους.

Καταλήγοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι συνταξιούχοι θα παραμείνουν «στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων».

Πηγή: ΚΥΠΕ