Μια πιο δίκαιη και ανθεκτική οικονομία απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή, διαφάνεια και κατανομή της αξίας που παράγεται, αναφέρει σε ανακοίνωση για την Εργατική Πρωτομαγιά το Βολτ Κύπρου.

Σύμφωνα με το κόμμα, στην Κύπρο του 2026, η πραγματικότητα είναι σαφής: «οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με το κόστος ζωής, η στέγαση αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ποιότητα ζωής και ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων παραμένει οικονομικά ευάλωτο, η αύξηση του κατώτατου μισθού, από μόνη της, δεν αρκεί για να αποκαταστήσει αυτή την ανισορροπία».

Προστίθεται ότι το Volt θέτει στο επίκεντρο μια νέα αντίληψη για την εργασία, με δίκαιους μισθούς, ασφάλεια, ίσες ευκαιρίες και πραγματική συμμετοχή των εργαζομένων στην οικονομία, και στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα αποτελεί η ευθυγράμμιση των πολιτικών με ευρωπαϊκά πρότυπα που αποδεικνύουν ότι μπορούν να μειώσουν τις ανισότητες και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ