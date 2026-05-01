Η Ευρώπη θα επανενωθεί, όταν όλες οι χώρες που συμμερίζονται τις αξίες της θα ταυτίζονται με το μέλλον της, δήλωσε η Υφυπουργός για ευρωπαϊκά θέματα Μαριλένα Ραούνα, σε ανάρτηση στο X με αφορμή την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004.

Είπε ότι σήμερα γιορτάζουμε ένα ιστορικό ορόσημο για την Κύπρο και την ΕΕ, προσθέτοντας ότι πριν από 22 χρόνια, η Κύπρος εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μαζί με άλλες εννέα χώρες, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ενιαίας διεύρυνσης στην ιστορία της ΕΕ.

«Για τους Κύπριους, η 1η Μαΐου 2004 ήταν μια υπόσχεση για ειρήνη, ευημερία, ασφάλεια, για ευκαιρίες, για ελπίδα για επανένωση. Ως μικρό κράτος μέλος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ, και ως κράτος μέλος που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή, η Κύπρος γνωρίζει τι σημαίνει να τοποθετείς το μέλλον και την ασφάλειά σου εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας», σημείωσε.

Η Υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι, στο τιμόνι του Συμβουλίου της ΕΕ, η Κύπρος έχει θέσει τη διεύρυνση στην καρδιά της Προεδρίας της, ως το πιο ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο της ΕΕ.

«Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διεύρυνση και με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να επιτύχουμε απτή πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η Ευρώπη θα επανενωθεί όταν όλες οι χώρες που συμμερίζονται τις αξίες της, θα ταυτίζονται για το μέλλον της», αναφέρει στην ανάρτησή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ