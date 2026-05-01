Σαφές πολιτικό δίλημμα μεταξύ «ανευθυνότητας και λαϊκισμού» από τη μία και «σοβαρότητας και υπευθυνότητας» από την άλλη θέτει ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ενόψει της τελικής ευθείας προς τις βουλευτικές εκλογές, αναφέροντας ότι το αποτέλεσμα θα κρίνει την πορεία της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων και αβεβαιότητας.

«Θεωρώ το δίλημμα των εκλογών είναι κατά πόσο θα υπερισχύσουν η ανευθυνότητα και ο λαϊκισμός, ή η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα. Καθώς το έχουμε ξαναζήσει το έργο, έχουμε δει πως ακραίες και επικίνδυνες πολιτικές μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα σε οικονομικές ή και εθνικές καταστροφές», ανέφερε σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ.

Παράλληλα τόνισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα «μέσα από την ιστορία του δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας για τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη λειτουργικότητα της επόμενης Βουλής, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας.

«Ο φόβος είναι ότι με μία Βουλή που δεν θα μπορεί να λειτουργήσει θα οδηγηθεί η χώρα ολόκληρη σε αστάθεια και περιπέτειες. Και η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια για περιπέτειες», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται ενώπιον σοβαρών προκλήσεων.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν τον τουρισμό, στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού, αλλά και στις επεκτατικές και επιθετικές ενέργειες του κατοχικού στρατού στην πράσινη γραμμή.

«Όλα αυτά απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, έναν σωστό σχεδιασμό και πολύ φοβόμαστε ότι μία Βουλή που θα καταπιάνεται μόνο με σενάρια συνωμοσίας, με ανούσια ζητήματα, με ευκαιριακά θέματα απλά και μόνο για την αυτοπροβολή συγκεκριμένων βουλευτών, δεν θα ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών», ανέφερε.

Αισιοδοξία με φόντο ένα δύσκολο πολιτικό σκηνικό

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξέφρασε αισιοδοξία για τη διατήρηση του ρυθμιστικού ρόλου του κόμματος.

«Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι με τη σωστή οργανωτική δουλειά με τις πολιτικές θέσεις που προβάλλουμε, με ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, ότι ναι θα διατηρήσουμε τον πρωταγωνιστικό και ρυθμιστικό μας ρόλο στη Βουλή», δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στην κοινωνία και την προσπάθεια εκμετάλλευσής της από πολιτικές δυνάμεις.

«Υπάρχει απογοήτευση μέσα στην κοινωνία, υπάρχει πικρία και θυμός μέσα στον κόσμο και κάποιοι σπεύδουν να εκμεταλλευτούν αυτήν την πικρία, καλλιεργώντας την τοξικότητα, καλλιεργώντας την απαξίωση», σημείωσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος προχώρησε και σε αυτοκριτική αναγνωρίζοντας τα προηγούμενα χρόνια λόγω των διαδοχικών κρίσεων που βίωσε η Κύπρος, ίσως δεν δόθηκε η απαιτούμενη έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Ίσως στην προσπάθειά μας να ορθοποδήσει η χώρα και να διαχειριστούμε όλες αυτές τις κρίσεις, να μη δώσαμε την απαραίτητη προσοχή που έπρεπε να δώσουμε στα προβλήματα της καθημερινότητας, στα προβλήματα που πιέζουν τα νοικοκυριά τους συνταξιούχους μας, τους νέους μας και αυτόν οφείλουμε να το παραδεχτούμε, να απολογηθούμε στον κόσμο για αυτό τον κενό», ανέφερε.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρόσθεσε οι θέσεις και οι προτάσεις που έχει παρουσιάσει το ΔΗΚΟ επικεντρώνονται σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Όσον αφορά την κριτική ότι παραδοσιακά κόμματα όπως το ΔΗΚΟ δεν μπορούν να δώσουν λύσεις, είπε ότι το κόμμα του σέβεται την κριτική και δεν ισχυρίζεται ότι δεν διέπραξε λάθη. Σημείωσε ωστόσο ότι δεν αποδέχονται την απόλυτη ισοπέδωση και τον μηδενισμό που κάποιοι καλλιεργούν συστηματικά, επειδή η επιδίωξή τους είναι η χώρα να οδηγηθεί στο χάος

Παράλληλα υπέδειξε τη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της χώρας τα τελευταία χρόνια.

«Θέλω να υπενθυμίσω, το 2013 ήμασταν χρεοκοπημένοι. Ο κόσμος έψαχνε φαγητό στα κοινωνικά παντοπωλεία. Είχαμε 17% ανεργία, είχαμε 40% μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ένα στα δύο. Σήμερα έχουμε μια παντελώς διαφορετική εικόνα», είπε.

Εξήγησε ότι σήμερα τα ΜΕΔ είναι στο 3%, υπάρχει πλήρης απασχόληση, η Κύπρος βρίσκεται στον μέσο όρο της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών και έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι αν είμαστε καλύτερα σήμερα σε σχέση με το 2013. Και αν ναι, ποιων οι πολιτικές, ποιων οι αποφάσεις, ποιων η υπευθυνότητα οδήγησε στο να είναι καλύτερα σήμερα τα πράγματα; Γιατί εμείς θεωρούμε ότι εμείς είμαστε ένα από τα κόμματα που συνέβαλε για να βγει η χώρα μας από οικονομικά αδιέξοδα», ανέφερε.

Κόστος ζωής και στεγαστικό στο επίκεντρο

Ο κ. Παπαδόπουλος αναγνώρισε ωστόσο ότι το κόστος ζωής και το στεγαστικό αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους πολίτες.

«Η πραγματικότητα είναι ότι μετά τον κορωνοϊό ζούμε μία περίοδο πληθωρισμού, παρόμοια της οποίας δεν έχουμε δει από τη δεκαετία του ‘70 και η δυσάρεστη διαπίστωση είναι ότι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας, όπως είναι η χαμηλοσυνταξιούχοι και οι νέοι εργαζόμενοι δεν έχουν δει την αύξηση των εισοδημάτων που θα μπορούσε να αντισταθμίσει την αύξηση του κόστους ζωής», ανέφερε.

Ανέφερε ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν παρουσιάσει τις δικές τους προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας «ασπίδας προστασίας» απέναντι στο κόστος ζωής, με λύσεις για το στεγαστικό που αφορούν προσιτό ενοίκιο και προσιτή στέγη μέσα από συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Πρόσθεσε ότι επιδιώκουν και πιέζουν ώστε να προωθηθεί το συντομότερο η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική και άμεση αύξηση των συντάξεων, διευκρινίζοντας ότι, σε ό,τι αφορά την πλήρη βασική σύνταξη, η θέση του κόμματος είναι πως θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αυξηθεί κατά 300 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόμμα έχει καταθέσει εισηγήσεις για την προστασία των ευάλωτων ομάδων σε περιόδους κρίσεων, με παρεμβάσεις που αφορούν βασικά αγαθά, όπως το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ τόνισε ότι αυτό που τους διαφοροποιεί από τα «κόμματα διαμαρτυρίας», είναι η εφαρμοσιμότητα των πολιτικών τους.

«Έχουμε μία διαφορά εμείς με τα κόμματα της διαμαρτυρίας. Ο καθένας μπορεί να λέει ωραία λόγια. Τα ωραία λόγια είναι πάρα πολύ εύκολα. Εμείς έχουμε αποδείξει ξανά και ξανά ότι είμαστε αποτελεσματικοί στην πράξη», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι το ΔΗΚΟ είναι που συνέβαλε για να βγει η χώρα από το μνημόνιο μέσα σε 3 χρόνια όταν η Ελλάδα χρειάστηκε μία δεκαετία, ενώ έκανε αναφορά και σε πρωτοβουλίες που συνέβαλαν στη διαχείριση του μεταναστευτικού που παρουσιάζει σήμερα θεαματικά αποτελέσματα, καθώς και στη φορολογική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Τόνισε ότι στόχος του κόμματος είναι η συνέχιση αυτού του ρόλου και στην επόμενη Βουλή, με έμφαση σε πρακτικές και υλοποιήσιμες πολιτικές.

Καταγγελίες και ανάγκη τεκμηρίωσης

Αναφερόμενος στην υπόθεση «Σάντη», ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ υπογράμμισε την ανάγκη σοβαρής τεκμηρίωσης.

«Σοβαρές καταγγελίες απαιτούν σοβαρές αποδείξεις. Μέχρι στιγμής με όλα όσα έχουμε δει, όλες οι αποδείξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάθε άλλο παρά σοβαρές φαίνεται να είναι», είπε προσθέτοντας ότι αντίθετα φαίνεται να είναι είτε κατασκευασμένες και πλαστές, είτε παραπέμπουν σε μία προσχεδιασμένη ψεύτικη καταγγελία.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η κρίση για το κατά πόσο οι καταγγελίες ευσταθούν δεν ανήκει στον ίδιο, αλλά στις αρμόδιες αρχές, επισημαίνοντας παράλληλα καθυστερήσεις στη διερεύνηση.

«Αρμόδιες φυσικά είναι οι διωκτικές αρχές και δυστυχώς ναι εμείς διαπιστώνουμε μία μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε ήδη να έχει εκδοθεί ένα πόρισμα για το κατά πόσο ευσταθούν ή όχι αυτές οι καταγγελίες», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, ανέφερε ότι εάν οι καταγγελίες αποδειχθούν αληθείς, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση εγείρονται σοβαρά ζητήματα.

«Έχουμε βουλευτικές εκλογές και προφανώς κάποιοι να θεώρησαν ότι αυτές οι καταγγελίες μπορούν να προωθήσουν τις υποψηφιότητές τους. Σε τέτοια περίπτωση υπάρχει κακοπιστία, ενδεχομένως να έχει διαπραχθεί και ποινικό αδίκημα, καθώς είναι ποινικό αδίκημα να απασχολείς τις διωκτικές αρχές με ψεύτικες καταγγελίες», είπε.

Όπως πρόσθεσε, η υποβολή ψευδών καταγγελιών πλήττει τη λειτουργία των θεσμών και αποσπά πολύτιμους πόρους από την αντιμετώπιση πραγματικών εγκλημάτων, σημειώνοντας ότι εάν αυτό έγινε για προεκλογικούς λόγους, «δεν είναι μόνον ηθικά καταδικαστέο, πιθανώς να είναι και ποινικά επίληψιμο».

Αναφερόμενος και στην υπόθεση «videogate», επεσήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και αναμένονται τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ορισμένες από τις παρεμβάσεις που είχε ζητήσει το ΔΗΚΟ έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως η παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, η κατάργηση του φορέα κοινωνικής αλληλεγγύης και ο διορισμός ειδικών ποινικών ανακριτών.

Θετικό το πρόσημο της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη προς την Κυβέρνηση, αναγνώρισε το πολιτικό κόστος που μπορεί να υπάρχει, αλλά εκτίμησε ότι το συνολικό πρόσημο είναι θετικό.

«Καμία Κυβέρνηση δεν είναι τέλεια. Όλες οι Κυβερνήσεις διαπράττουν λάθη και αυτή η Κυβέρνηση έχει διαπράξει λάθη».

Πρόσθεσε ωστόσο ότι «στη στάθμιση κάποιων λαθών σε σχέση με το τι έχει επιτευχθεί εμείς θεωρούμε ότι το πρόσημο είναι θετικό», αναφέροντας ότι έχουν γίνει πάρα πολλά μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια και έχουν προωθηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και με τη συμβολή του ΔΗΚΟ.

Παράλληλα, τόνισε ότι το κόμμα παραμένει προσηλωμένο στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο δηλώνει ότι συμφωνεί επί της ουσίας.

«Θεωρούμε ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος της Κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Γιατί συμφωνούμε με αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι περιλαμβάνει προτάσεις, θέσεις και πολιτικές που θα είναι ωφέλιμες για τον τόπο και την κοινωνία», σημείωσε.

Παρά τη θετική εικόνα της οικονομίας, είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και ανισότητες, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν επωφεληθεί όλες οι κοινωνικές ομάδες στον ίδιο βαθμό. Σημείωσε παράλληλα ότι καταγράφεται ταυτόχρονα και ενίσχυση των κοινωνικών παροχών, με ιδιαίτερη στόχευση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Εκποιήσεις και «ισορροπία» στην πρόταση ΔΗΚΟ

Για το ζήτημα των εκποιήσεων και του τελευταίου νομοθετικού πακέτου που ψήφισε η Βουλή εξέφρασε την άποψη ότι η πρόταση του ΔΗΚΟ επιτυγχάνει ισορροπία.

Εν αναμονή των αποφάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και ενδεχόμενης παραπομπής στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, εκτίμησε ότι η πρόταση του ΔΗΚΟ θα είναι η μόνη που θα κριθεί συνταγματική. Εξήγησε ότι αυτή αφορά τον παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης όπου χρειάζεται.

«Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση πετυχαίνει μία ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καλόπιστων δανειοληπτών που επιθυμούν να διαπραγματευτούν με την τράπεζα ή να αμφισβητήσουν το χρέος τους και δεν επιτρέπει σε κακόπιστους δανειολήπτες να καταχραστούν του συστήματος και να μην πληρώσουν τις οφειλές τους», ανέφερε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλες προσεγγίσεις, κάνοντας λόγο για προτάσεις που μπορεί να ακούγονται ελκυστικές αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

«Προτάσεις που δεν θα εφαρμοστούν δεν είναι προστασία, είναι κοροϊδία», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα είχε από την αρχή προειδοποιήσει για τον κίνδυνο αντισυνταγματικών ρυθμίσεων.

Μετεκλογικές συνεργασίες χωρίς «κόκκινες γραμμές»

Σε ό,τι αφορά τις διεργασίες της επόμενης ημέρας και ειδικότερα το ζήτημα της Προεδρίας της Βουλής, ο κ. Παπαδόπουλος απέφυγε να προδικάσει εξελίξεις, τονίζοντας ότι η συζήτηση είναι πρόωρη και εξαρτάται από το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει τι θα γίνει για την Προεδρία της Βουλής, αφού δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι θέσεις που θα καταλάβουν τα κόμματα στη Βουλή», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι συσχετισμοί δυνάμεων θα καθορίσουν τις εξελίξεις.

Σε σχέση με ενδεχόμενες συνεργασίες, ξεκαθάρισε ότι το ΔΗΚΟ δεν θέτει εκ των προτέρων αποκλεισμούς, αφήνοντας ανοικτό το πεδίο διαβουλεύσεων για μετά τις εκλογές.

«Εμείς δεν έχουμε κόκκινες γραμμές, δεν έχουμε αποκλείσει τον οποιονδήποτε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ