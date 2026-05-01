Η Κυβέρνηση παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη στήριξη των εργαζομένων και των συνταξιούχων μας, υιοθετώντας πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν ένα σταθερό και αξιόπιστο σύστημα κοινωνικής προστασίας, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ημέρα τιμής και αναγνώρισης των διαχρονικών αγώνων των εργαζομένων για αξιοπρεπείς συνθήκες και ασφάλεια στην εργασία, συνθήκες που να ανταποκρίνονται στην προσφορά τους και να διασφαλίζουν ότι η οικονομική πρόοδος και η ανάπτυξη θα μεταφράζεται σε ασφάλεια, προοπτική και πραγματική κοινωνική ευημερία για όλους.

Συμπλήρωσε ότι μέσα από αυτή τη συλλογιστική και στη βάση του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, που αποτελεί το ιδεολογικοπολιτικό της πλαίσιο, η Κυβέρνηση προχώρησε από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της σε αύξηση του κατώτατου μισθού από 940 ευρώ που ήταν το 2023, μετά το πρώτο εξάμηνο πρόσληψης, σε 1.088 ευρώ το 2026, δηλαδή αύξηση κατά 13,6%, καθώς και σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος περίπου 200 χιλιάδων εργαζομένων, μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης που προωθήσαμε και τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/2026.

«Πρόκειται για ουσιαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που οι εργαζόμενοι βίωσαν αμέσως στους μισθούς τους από τον πρώτο μήνα εφαρμογής της μεταρρύθμισης, ενώ με τη μεταρρύθμιση αυξήσαμε και το αφορολόγητο εισόδημα από τα 19.500 στα 22.000 ευρώ», σημείωσε σχετικά.

Προσέθεσε ότι η Κυβέρνηση προχώρησε επίσης σε αύξηση στην καταβολή της ΑΤΑ αρχικά από το 50% στο 66,7%, ενώ από τον Νοέμβριο του 2025 πέτυχε σημαντική συμφωνία που προβλέπει τη σταδιακή επιστροφή στο 100% της ΑΤΑ εντός 18 μηνών.

Συμπλήρωσε ότι υπήρξε επίσης σωρευτική αύξηση κατά τη διετία 2023-2025 στο βασικό μέρος των συντάξεων που αφορούν στη βασική και κατώτατη σύνταξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την κοινωνική σύνταξη κατά περίπου 10%, ενώ την ίδια ώρα, λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής και της υψηλής οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα και με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των εργαζομένων αυξήθηκαν διαδοχικά κατά τα έτη 2024 και 2025 κατά 5% και 4,6% αντίστοιχα.

«Η προσπάθειά μας συνεχίζεται με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, με στόχο, εκτός από τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος, την ενίσχυση της επάρκειας των συντάξεων, ειδικότερα των χαμηλοσυνταξιούχων, και τη διασφάλιση δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών», ανέφερε στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Προσέθεσε ότι την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος πέτυχε τις προηγούμενες μέρες, μετά από δέκα χρόνια στασιμότητας, την έγκριση προσωρινής συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε σχέση με την προτεινόμενη αναθεώρηση του Κανονισμού 883 για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρόκειται για μια εξέλιξη με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που ενισχύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των εργαζομένων που μετακινούνται εντός της Ένωσης, αφού, ανάμεσα σε άλλα, διασφαλίζεται με μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και βελτιώνεται η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην αντιμετωπίζει γραφειοκρατικά εμπόδια», σημείωσε.

«Η Κυβέρνησή μας παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη στήριξη των εργαζομένων και των συνταξιούχων μας, υιοθετώντας πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν ένα σταθερό και αξιόπιστο σύστημα κοινωνικής προστασίας, αντάξιο των προσδοκιών της κυπριακής κοινωνίας. Και αυτό μπορούμε να το πράττουμε λόγω της συνετής δημοσιονομικής μας πολιτικής, που μας επιτρέπει ουσιαστικές κοινωνικές παρεμβάσεις, μακριά από λαϊκίστικες προσεγγίσεις και ευχολόγια. Καλή Πρωτομαγιά», κατέληξε.