Δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της κατάθεσης της «Σάντη» στην αστυνομία και ούτε θα έπρεπε, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ερωτηθείς για τη γνωστή υπόθεση στο πλαίσιο της σημερινής ενημέρωσης των εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Η εκτελεστική εξουσία, ανέφερε, σε κανένα ευνομούμενο κράτος δεν γνωρίζει και δεν θα έπρεπε να γνωρίζει το περιεχόμενο τέτοιων ερευνών.

Για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς όσον αφορά το «κράτος μαφία» και αν παραδοθεί στην κυβέρνηση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι η Αρχή αυτή είναι ανεξάρτητη και «δεν έχω, ούτε θα έπρεπε να έχω ενημέρωση ως προς την πρόοδο ή ολοκλήρωση αυτής έρευνας».

Η Κυβέρνηση, είπε, στηρίζει την Αρχή και τον ανεξάρτητο ρόλο της και όλες οι θεσμοθετημένες διαδικασίες της Αρχής θα ακολουθηθούν. Θα λάβει η Κυβέρνηση γνώση του αποτελέσματος αφού δημοσιευθεί, πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει το αίτημα του Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ για να επανανοίξει η υπόθεση του «μαύρου βαν» κι αν ο ΠτΔ έχει απαντήσει σε σχετική επιστολή του ΓΓ του ΑΚΕΛ στις 2 Απριλίου, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «κατανοώ την περίοδο την οποία διανύουμε - και είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα δούμε ένταση σε κάποιες τοποθετήσεις – θα πρέπει στις δημόσιες τοποθετήσεις μας να μας χαρακτηρίζει μια συνέπεια».

Δεν μπορεί από τη μια – και ορθώς – είπε, πολιτικές δυνάμεις να αξιώνουν τον σεβασμό στην ανεξαρτησία των θεσμών και την ίδια στιγμή να μην τη σέβονται. Υπάρχει ανεξαρτησία των θεσμών, πρόσθεσε, έχουν γίνει οι όποιες έρευνες – όχι επί αυτής της διακυβέρνησης – κι εκεί όπου υπάρχουν τα όποια στοιχεία, τεκμήρια ή πρόθεση για να μπορέσει να διεξαχθεί μια νέα έρευνα ή ότι κάτι δεν ακολουθήθηκε με τη δέουσα διαδικασία, αυτό «θα πρέπει να αναφερθεί στα αρμόδια όργανα».

Θέση της Κυβέρνησης, συνέχισε, είναι πάγια, όπου υπάρχουν στοιχεία για μη ακολούθηση πιστά των διαδικασιών που προβλέπονται ή παρατυπία των διαδικασιών, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές για να εκκινήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα του Μακάριου Δρουσιώτη για τις εκποιήσεις, ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι εκεί και όπου υπάρχουν στοιχεία, τεκμήρια, καταγγελίες ή ισχυρισμοί υπάρχουν αρμόδιοι θεσμοί και σε αυτούς πρέπει να παραδίδονται, να καταγγέλλονται «όποιον κι αν αφορούν».

Σε ερώτηση εάν η ισραηλινή εταιρεία που εμπλέκεται στο «videogate» έγινε με αντίτιμο ή αντάλλαγμα με την απέλαση Αϊκούτ στο Ισραήλ, καθώς συμπίπτουν χρονικά, ο Εκπρόσωπος απάντησε ότι για το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δώσει οπτικο-ακουστικό υλικό ενημερώθηκε ο ίδιος από δημοσιεύματα, σημειώνοντας ότι την υπόθεση ερευνά ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής.

Η ολοκλήρωση της ποινής στην οποία καταδικάστηκε ο Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ, συνέχισε ο κ. Λετυμπιώτης, λήφθηκε ως απόφαση πολύ προηγουμένως στη βάση των διεθνών συμβάσεων ΚΔ – Ισραήλ και με άλλα κράτη. Υπενθύμισε δε την ανακοίνωση από πλευράς Ισραήλ τότε για καταδίκη απόπειρας σφετερισμού ε/κ περιουσίας στα κατεχόμενα. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε συναλλαγή, το απορρίπτουμε κατηγορηματικά, πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ