Η πρωτοβουλία για το Άρθρο 42.7 δείχνει μια Κυπριακή Δημοκρατία που δεν μένει στο περιθώριο αλλά που παίρνει θέση, αναλαμβάνει ευθύνη και συμβάλλει σε μια Ευρώπη πιο έτοιμη, πιο ασφαλή, πιο αξιόπιστη, δήλωσε την Πέμπτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, κατά την Άτυπη Σύνοδο που φιλοξένησε η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έθεσε ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών ένα ζήτημα «που αφορά τον πυρήνα της ευρωπαϊκής αξιοπιστίας: πώς η αμοιβαία συνδρομή γίνεται πράξη την ώρα που ένα κράτος μέλος τη χρειάζεται».

«Η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αποσαφήνιση του Άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την ανάγκη η Ευρώπη να γνωρίζει, πριν από την κρίση, πώς ενεργεί μέσα στην κρίση» πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος.

Η Κύπρος, σημείωσε, «εντόπισε ένα κενό, το τεκμηρίωσε με θεσμική σοβαρότητα, το έθεσε στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο και πέτυχε την έναρξη μιας ευρωπαϊκής διαδικασίας για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης».

«Από μια πρόνοια της Συνθήκης που για χρόνια παρέμενε χωρίς επαρκή επιχειρησιακή αποσαφήνιση, η συζήτηση περνά πλέον στο επίπεδο της εφαρμογής», είπε ο Εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη συνέχεια. «Δεν έμεινε στην αίθουσα της Άτυπης Συνόδου. Δεν περιορίστηκε σε μια κυπριακή επισήμανση. Παρήγαγε πολιτική κίνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτή η συνέχεια είναι η πιο καθαρή απόδειξη της επίδρασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας», είπε.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος μέλος στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, σε μια περιοχή υψηλής γεωπολιτικής αστάθειας, με συνεχιζόμενη κατοχή μέρους του εδάφους της, η Κύπρος γνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν είναι αφηρημένη έννοια, σημείωσε.

«Η πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη υπηρετεί ακριβώς αυτή την ανάγκη. Να γίνει η ευρωπαϊκή Ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής πιο σαφής, πιο οργανωμένη, πιο αξιόπιστη» είπε. «Να μπορεί η Ένωση να ανταποκρίνεται όταν ένα κράτος μέλος χρειάζεται συνδρομή. Να αποκτήσει η στρατηγική αυτονομία περιεχόμενο, διαδικασία και δυνατότητα εφαρμογής. Και ακριβώς γι’ αυτό, η συζήτηση για το Άρθρο 42.7 μπορεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

«Αυτή είναι η Κύπρος για την οποία εργαζόμαστε. Μια Κύπρος που δεν παρακολουθεί απλώς τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αλλά τις συνδιαμορφώνει», είπε καταλήγοντας, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία για το Άρθρο 42.7 «δείχνει μια Κυπριακή Δημοκρατία που δεν μένει στο περιθώριο των μεγάλων ευρωπαϊκών συζητήσεων. Δείχνει μια χώρα που παίρνει θέση, αναλαμβάνει ευθύνη και συμβάλλει σε μια Ευρώπη πιο έτοιμη, πιο ασφαλή, πιο αξιόπιστη».

Πηγή: ΚΥΠΕ