Τη σημασία της παρουσίας στιβαρών ανώτατων ιδρυμάτων για την οικονομία μιας χώρας και την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη σημερινή τέλεση των εγκαινίων του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, στην παρουσία του Ελληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο τομέας της εκπαίδευσης σήμερα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς της κυπριακής οικονομίας, με τεράστιες προοπτικές, και επενδύουμε ακόμη περισσότερο στην παιδεία μας και στην εκπαίδευσή μας. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της Κυβέρνησής μας είναι στους τομείς της παιδείας και της υγείας», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Εξέφρασε, επίσης, την υπερηφάνεια της κυπριακής Πολιτείας για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο, όπως είπε, «έχει φτάσει σήμερα να έχει περίπου 14.000 φοιτητές από 100 διαφορετικές χώρες».

«Σήμερα είναι εδώ [στην Αθήνα], και να είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και είμαστε δίπλα του, στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ακόμη, σημείωσε ότι μετά το 2007, ημερομηνία κατά την οποία, όπως είπε, η Κύπρος αποφάσισε να επενδύσει στην ανώτατη εκπαίδευση και την προσέλκυση ξένων φοιτητών, «έχουμε φτάσει σήμερα περίπου να υπάρχουν σχεδόν 40.000 ξένοι φοιτητές στην Κύπρο».

«Εργαζόμαστε από κοινού με τα πανεπιστήμιά μας, τα ιδιωτικά και τα δημόσια, έτσι ώστε να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους φοιτητές, πάντα υπό μία βασική προϋπόθεση –το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι βασικός συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια– την ποιοτική εκπαίδευση. Δεν θέλουμε απλά ξένους φοιτητές. Θέλουμε ποιοτικούς φοιτητές», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, η Κυβέρνηση προσεγγίζει την ανώτατη εκπαίδευση ως επένδυση για το μέλλον της χώρας, με στόχο και την ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και στο πρόσφατο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα, ως βασικός εισηγητής, υποστήριξε ότι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ περνά μέσα από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια».

Σημειώνοντας ότι η Κύπρος ακολουθεί αυτόν ακριβώς τον δρόμο, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ψήφιση του νόμου για ίδρυση παραρτημάτων Πανεπιστημίων στην Κύπρο ως μια πολύ θετική εξέλιξη σε αυτήν την κατεύθυνση.

«Χαιρόμαστε που έχουμε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είμαστε σε συζητήσεις και με πολλά άλλα πανεπιστήμια από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Και όλα αυτά ενισχύουν ακόμη περισσότερο τους αδελφικούς δεσμούς Κύπρου και Ελλάδας, Ελλάδας και Κύπρου», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην τέλεση των εγκαινίων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές για τις οποίες είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση όταν έδωσε τη δυνατότητα ίδρυσης ανάλογων παραστημάτων στη χώρα.

«Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και να καθιερώσουμε νομοθετικά τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας, ισότιμων με τα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είχαμε πάντα στο νου μας σύγχρονες μονάδες εξαιρετικά υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, με άρτιες υποδομές, με φροντίδα για τους φοιτητές, με σπουδές συνδεδεμένες με την εργασία, με τη ματιά να στρέφεται όχι στο παρόν, αλλά στο μέλλον και στις κοσμογονικές αλλαγές που η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ήδη όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην ζωή μας», σημείωσε.

Όπως είπε, τα συγκεκριμένα ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, δίνουν «πλέον πολύ περισσότερες επιλογές στους νέους, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν και δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάνε στο εξωτερικό» και ταυτόχρονα μετατρέπουν την Ελλάδα σε «περιφερειακό –και γιατί όχι, ας σκεφτούμε πιο φιλόδοξα, σε ένα παγκόσμιο– εκπαιδευτικό κέντρο, με ξένους φοιτητές οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να σπουδάζουν εδώ, σε πρώτη φάση από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη, από τη Μέση Ανατολή, αύριο όμως από την Ινδία, από τις ΗΠΑ, από την Άπω Ανατολή, από την Αφρική».

Εν συνεχεία, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του Άρθρου 16 του ελληνικού Συντάγματος, εκτιμώντας ότι αυτή θα αποτελέσει «την απόλυτη θεσμική κατοχύρωση τέτοιων πρωτοβουλιών στην πατρίδα μας»

«[Η] Ελλάδα αποτελεί μια ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς τους αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς που θέτει για την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης», σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι έχει έρθει η ώρα, στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, «να κρίνουμε αναθεωρητέο το Άρθρο 16, ώστε να μην υπάρχει πια κανένα θεσμικό ερωτηματικό για την λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων και στην πατρίδα μας».

Στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα παρέστησαν επίσης η Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Παιδείας της Κύπρου Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Υφυπουργός Παιδείας της Ελλάδας, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Σταύρος Αυγουστίδης, ο Πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Δρ. Αλί Ομπάιντ Αλ Ζάχρι, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας-Ελληνικού-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αντώνιος, καθώς και ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Ιωάννης Κωνσταντάτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ