Σε υψηλούς τόνους κινείται η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Οδυσσέας Μιχαηλίδης και του ΔΗΣΥ.

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Αγαπητή Αννίτα, Χθες, οι πολίτες της Λάρνακας ήταν στους δρόμους κατά της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που τους εμπαίζει σε σχέση με την ενιαία ανάπτυξη στο Λιμάνι και Μαρίνα. Eσείς θυμηθήκατε να εκδώσετε ανακοίνωση εναντίον μου για τον δρόμο Πάφου-Πόλης για να μου φορτώσετε τις λανθασμένες αποφάσεις των Κυβερνήσεων Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ/Χριστοδουλίδη που οδήγησαν το έργο στο τέλμα. Σήμερα, ο Μιχάλης Ιωαννίδης, επικεφαλής του σκιώδους υπουργικού σας, θυμήθηκε άλλο παραμύθι (1ο σχόλιο) σε σχέση με ακόμη ένα σκάνδαλο της δική σας διακυβέρνησης. Η απάντηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη διεφθαρμένη Κυβέρνησή σας, είχε δοθεί από τότε. Την παραθέτω ξανά για να φρεσκάρω τη μνήμη σας. Διερωτώμαι εάν υπάρχει τέρμα στον κατήφορο που πήρατε. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις θέσεις μας και το όραμα μας να αλλάξουμε τη χώρα. Εσείς συνεχίστε την προσπάθεια να ξεπλένεται τον πατριάρχη σας Νίκο Αναστασιάδη και τα σκάνδαλα της δεκαετούς διακυβέρνησής σας».