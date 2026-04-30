Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ακολουθεί μια υπεύθυνη και αποτελεσματική οικονομική πολιτική με καθαρή στόχευση: σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά, ισχυρή ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας και σταδιακή ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται πλέον σε όλους τους κρίσιμους δείκτες. Η πρόοδος της οικονομίας είναι σαφές ότι μετριέται τελικά από το αποτύπωμά της στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία. Οι θετικοί δείκτες έχουν σημασία όταν αποκτούν το αντίστοιχο κοινωνικό αποτύπωμα.

Όταν δημιουργούν δουλειές. Όταν στηρίζουν τους μισθούς. Όταν αφήνουν μεγαλύτερο περιθώριο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όταν βελτιώνουν, σταθερά και μετρήσιμα, την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η προσπάθεια αρχίζει να αποτυπώνεται πιο καθαρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις μέσες μηνιαίες απολαβές για το 4ο τρίμηνο του 2025, οι μέσες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 4,9% και οι διάμεσες απολαβές κατά 4,6%, σε συνθήκες σχεδόν μηδενικού πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής αξίας και δείχνει ότι η ανάπτυξη αρχίζει σταδιακά να αγγίζει ευρύτερα την κοινωνία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιμέρους εικόνα. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 4,2% για τους άνδρες και κατά 4,5% για τις γυναίκες. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι η βελτίωση καταγράφεται σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, με θετικό αποτύπωμα και στη γυναικεία απασχόληση.

Η αύξηση των μισθών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από τις αρχές του 2026, με τη φορολογική μεταρρύθμιση να μειώνει φορολογικά βάρη και να αφήνει περισσότερα χρήματα στον εργαζόμενο και στην οικογένεια.

Την ίδια στιγμή, γνωρίζουμε ότι πιέσεις στην καθημερινότητα παραμένουν, ιδιαίτερα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας και τροφοδοτεί πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Γι’ αυτό η προσπάθεια συνεχίζεται με πολιτικές που ενισχύουν την επάρκεια των μισθών και στηρίζουν τα νοικοκυριά: την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη συμφωνία για την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που αποτελεί την επόμενη εμβληματική μεταρρύθμιση στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Η βελτίωση δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Τα στοιχεία, όμως, δείχνουν ότι η προσπάθεια αποδίδει. Η οικονομία δυναμώνει. Η εργασία στηρίζεται. Οι μισθοί αυξάνονται. Και η πρόοδος αρχίζει να μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες.

Αυτός είναι ο στόχος μας: ανάπτυξη με κοινωνικό αποτέλεσμα, ισχυρότερο διαθέσιμο εισόδημα και καλύτερο βιοτικό επίπεδο για όλους».