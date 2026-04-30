Σημαντική εξέλιξη για την Κύπρο και τους εκτοπισμένους συμπατριώτες μας αποτελεί η έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ενδιάμεσης Έκθεσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034, στην οποία περιλαμβάνεται η τροπολογία του Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ/ΕΛΚ Μιχάλη Χατζηπαντέλα για το δικαίωμα ιδιοκτησίας των Κύπριων εκτοπισθέντων.

Η έκθεση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (370 ψήφοι υπέρ, 201 κατά και 84 αποχές), επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ολομέλειας σε ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την Κύπρο.

Πρόκειται για το δεύτερο και καθοριστικό βήμα, μετά την ψήφιση της τροπολογίας από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, αναβαθμίζοντας τη σχετική αναφορά σε επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιβεβαιώνοντας σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο την αναγνώριση ενός ζητήματος που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες.

Για πρώτη φορά, σε έκθεση που αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αναγνωρίζεται ρητά ότι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες γης στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, στερούνται το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιοκτησία τους. Η ενσωμάτωση της τροπολογίας σε κείμενο που καθορίζει τις δημοσιονομικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, στο πλαίσιο των επικείμενων διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια, ο κ. Χατζηπαντέλα ανέδειξε ότι «πρόκειται για μια κατάφωρη παραβίαση, για την οποία η Τουρκία φέρει διαχρονικά τεράστιες ευθύνες». Υπογράμμισε ακόμα ότι «καμία τροπολογία και κανένα ψήφισμα δεν απαλλάσσει την κατοχική δύναμη από τις υποχρεώσεις της».