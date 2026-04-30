Η Κυπριακή Προεδρία είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στο κοινό ευρωπαϊκό ταξίδι για ένα αξιόπιστο, ασφαλή Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, που θα ενισχύει τα συστήματα υγείας μας, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, χαιρετίζοντας σήμερα την 2η μέρα του Υψηλού Επιπέδου Συνεδρίου EHDS-AI Connect 2026, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό.

Ο κ.Χαραλαμπίδης, ανέφερε ότι το συνέδριο αντικατοπτρίζει το κοινό όραμα και τη συλλογική δέσμευση, για ανταλλαγή ιδεών και διαμόρφωση ενός ισχυρότερου, ανθεκτικότερου και πιο ελπιδοφόρου μέλλοντος για την υγεία της ΕΕ και των πολιτών της.

«Βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, μια στιγμή όπου η πολιτική φιλοδοξία συναντά την τεχνολογική ικανότητα και όπου η εμπιστοσύνη, η διαλειτουργικότητα και η καινοτομία πρέπει να συγκλίνουν για να προσφέρουν πραγματική αξία στους πολίτες μας», συμπλήρωσε.

Υπέδειξε, εξάλλου, ότι οι πρόσφατες εμπειρίες, όπως αυτή της πανδημίας COVID-19, έχουν καταδείξει το ζωτικό ρόλο της ανταλλαγής δεδομένων, του συντονισμού και της ψηφιακής ετοιμότητας στην οικοδόμηση ανθεκτικών και ευέλικτων συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας(EHDS), στον οποίο επικεντρώνεται το συνέδριο, είπε πως αποτελεί ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για την ενδυνάμωση των πολιτών, όσον αφορά στον έλεγχο των δεδομένων υγείας τους, την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας και την υπεύθυνη χρήση των δεδομένων για την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής.

Σε συνδυασμό με την αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη, που στηρίζεται από τη νομοθεσία της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, συνέχισε, αυτός ο μετασχηματισμός προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη βελτίωση της παροχής και των αποτελεσμάτων της υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως το ευρωπαϊκό αυτό όραμα «ευθυγραμμίζεται σε βάθος με μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας, την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας ως μέσου ολοκλήρωσης των συστημάτων υγείας και ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας».

Αυτή η προτεραιότητα, είπε, αντικατοπτρίζει μια κοινή αντίληψη, ότι δηλαδή, η νομοθεσία, αν και απαραίτητη, είναι μόνο το πρώτο βήμα και πρόσθεσε πως, παράλληλα, αντικατοπτρίζει «τη δέσμευση της Προεδρίας για την οικοδόμηση ενός ενοποιημένου, ισχυρού και ασφαλούς οικοσυστήματος δεδομένων υγείας εντός της ΕΕ». «Ενός οικοσυστήματος που ενισχύει την παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω ευρύτερης ανταλλαγής δεδομένων και προωθεί την καινοτομία σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της υπεύθυνης ανάπτυξης λύσεων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της επικέντρωσης σε πέντε βασικούς πυλώνες, την εμπιστοσύνη, τη διαλειτουργικότητα, την καινοτομία μέσω της υπεύθυνης χρήσης δεδομένων, τη συνεργασία και κοινή ευθύνη και τέλος, την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που θα έχει στο επίκεντρο της τους πολίτες.

Αναλύοντας κάθε έναν από τους πέντε πυλώνες, ο Υπουργός Υγείας διαμήνυσε πως «η Κυπριακή Προεδρία είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό ταξίδι, όχι μόνο προωθώντας τις πολιτικές συζητήσεις, αλλά και υποστηρίζοντας την απτή εφαρμογή και την ενίσχυση της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών».

Μαζί, σημείωσε, μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν αξιόπιστο, ασφαλές και βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας που θα ενισχύει τα συστήματα υγείας μας, θα ενισχύει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα προσφέρει απτά οφέλη σε όλους τους πολίτες μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ