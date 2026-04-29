Η Κύπρος, διά της Μονίμου Αντιπροσώπου της στα Ηνωμένα Έθνη, της πρέσβη Μαρία Μιχαήλ, τόνισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «στρατηγική γραμμή ζωής» και «ουσιώδης αρτηρία για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και το θαλάσσιο εμπόριο», υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλειά τους συνδέεται άμεσα με τη διεθνή οικονομική σταθερότητα.

Ευθυγραμμιζόμενη με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λευκωσία εξέφρασε «ισχυρή αλληλεγγύη προς τους εταίρους μας στον Κόλπο και την Ιορδανία», χαιρετίζοντας παράλληλα την παράταση των εκεχειριών στην περιοχή ως κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση της σταθερότητας.

Η κυπριακή αντιπροσωπεία τόνισε ότι η αποκατάσταση «ασφαλούς, ομαλής και προβλέψιμης ναυσιπλοΐας» στα Στενά αποτελεί «κοινή ευθύνη», που απαιτεί συνεχή πολιτική εμπλοκή, συντονισμένα μηνύματα και συγκεκριμένες ενέργειες, με την προστασία πλοίων και ναυτικών — σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό — να παραμένει στο επίκεντρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, «ιδίως στις αρχές της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφαλούς διέλευσης», καθώς και στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, με ειδική αναφορά στην Απόφαση 2817.

Η κ. Μιχαήλ επισήμανε ακόμη ότι η Κύπρος στηρίζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις «Αταλάντα» και «Ασπίδες», οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της θαλάσσιας επίγνωσης και στην προστασία πλοίων και πληρωμάτων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ ως «πρακτικό και προσανατολισμένο στο μέλλον μηχανισμό», σημειώνοντας ότι, μέσω επαλήθευσης, απομείωσης κινδύνου και διευκόλυνσης βασικών θαλάσσιων ροών — συμπεριλαμβανομένων λιπασμάτων, ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικών εφοδίων — προσφέρει «αξιόπιστη οδό προς την αποκλιμάκωση», με τη Λευκωσία να δηλώνει έτοιμη να στηρίξει την επιχειρησιακή εφαρμογή της.



Πηγή: ΚΥΠΕ