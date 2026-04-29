Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της χρηματοοικονομικής μας αρχιτεκτονικής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης το βράδυ της Τετάρτης, απευθυνόμενος σε εκδήλωση για την 30ή επέτειο της ΕΚΚ.

«Οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές βρίσκονται σε μια κρίσιμη στιγμή. Πρωτοβουλίες όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση θα επαναπροσδιορίσουν τη δυναμική της αγοράς», είπε.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, πρόσθεσε, «η πρόκλησή μας είναι να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία. Πρέπει να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, αλλά ποτέ εις βάρος της ακεραιότητας, της προστασίας των επενδυτών ή της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου «πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται ως μια σύγχρονη και προληπτική εποπτική αρχή, ένας παράγοντας που συμβάλλει στην ευρωπαϊκή κανονιστική σκέψη και μια αξιόπιστη αρχή για τους επενδυτές και τους συμμετέχοντες στην αγορά».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, «η πορεία της κατά τη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών καταδεικνύει επίσης ένα σημαντικό μάθημα: Ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αξιοπιστία δεν είναι συνάρτηση μεγέθους, αλλά επαγγελματισμού και δέσμευσης στους κανόνες».

«Εδώ είναι που τα μικρότερα κράτη μέλη μπορούν να ασκήσουν πραγματική επιρροή - μέσω της ποιότητας της εποπτείας τους, και της αξιοπιστίας τους», σημείωσε.

Γι' αυτό η επέτειος αυτή αποτελεί στιγμή υπερηφάνειας, αλλά και περισυλλογής και ευθύνης - μια υπενθύμιση ότι η εποπτεία είναι μια συνεχής προσπάθεια, τόνισε, συγχαίροντας την ΕΚΚ «για αυτό το πολύ σημαντικό ορόσημο» και της ευχήθηκε συνεχή επιτυχία τα επόμενα χρόνια.

Εξασφαλίζοντας αποτελεσματική εποπτεία και νομική βεβαιότητα, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η ΕΚΚ «ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου προορισμού για επενδύσεις υψηλής ποιότητας». Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει άμεσα μια βασική κυβερνητική προτεραιότητα: τη μετάβαση της κυπριακής οικονομίας προς ένα πιο παραγωγικό, ανθεκτικό και βασισμένο στη γνώση μοντέλο ανάπτυξης, πρόσθεσε.

Ξεχωρίζει, επεσήμανε, «ως ακρογωνιαίος λίθος της χρηματοοικονομικής μας αρχιτεκτονικής. Ως ένας απαραίτητος θεσμός του οποίου ο ρόλος δεν είναι απλώς συμβολικός ή τελετουργικός, αλλά ουσιαστικός, που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και αποφασιστική δράση».

Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που επιδιώκει βαθύτερη ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών, οι αποτελεσματικοί εθνικοί εποπτικοί φορείς είναι απαραίτητοι. Η ΕΚΚ, πρόσθεσε, «μέσω της ενεργού συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και τους Ευρωπαίους ομολόγους της, έχει αποδείξει ότι ακόμη και μικρές δικαιοδοσίες όπως η Κύπρος μπορούν να είναι αξιόπιστοι, εποικοδομητικοί και φερέγγυοι εταίροι, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική διακυβέρνηση».

Πρόεδρος ΕΚΚ: Όραμα η Κύπρος στους ασφαλέστερους επενδυτικούς προορισμούς

Στρατηγικό όραμα για την τοποθέτηση της Κύπρου μεταξύ «των πιο ασφαλών, αξιόπιστων και προοδευτικών επενδυτικών προορισμών» θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), βάζοντας στο επίκεντρο της ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς την εμπιστοσύνη των επενδυτών, την ισχυρή εποπτεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μιλώντας στο συνέδριο για την 30ή επέτειο της Επιτροπής στη Λευκωσία την Τετάρτη, ο πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, ανέφερε ότι στόχος δεν είναι μόνο η ενίσχυση της εγχώριας αγοράς, αλλά και η αναβάθμιση της Κύπρου ως διεθνώς ανταγωνιστικού και αξιόπιστου χρηματοοικονομικού κέντρου.

«Το όραμά μας είναι να τοποθετήσουμε την αγορά κινητών αξιών της Κύπρου μεταξύ των πιο ασφαλών, αξιόπιστων και προοδευτικών επενδυτικών προορισμών», δήλωσε, παρουσιάζοντας μια στρατηγική που βασίζεται «στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσω υπευθυνότητας, καινοτομίας και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης».

Ο κ. Θεοχαρίδης υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί θεμέλιο λίθο του οράματος αυτού, συνδέοντάς την άμεσα με την αποτελεσματική εποπτεία, τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών, μιλώντας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Όπως σημείωσε, η στρατηγική ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για ενίσχυση της Κύπρου ως «ανθεκτικής, ανταγωνιστικής και διεθνώς διασυνδεδεμένης οικονομίας», με έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τις ποιοτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,

Τόνισε ότι η υλοποίηση του οράματος προϋποθέτει όχι μόνο ισχυρά ρυθμιστικά πλαίσια αλλά και συνεχή επένδυση στη χρηματοοικονομική παιδεία και την ακεραιότητα της αγοράς, ώστε τόσο οι θεσμικοί όσο και οι ιδιώτες επενδυτές να συμμετέχουν σε ένα ασφαλές και διαφανές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της υπεύθυνης προώθησης της καινοτομίας, ώστε οι νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες να αναπτύσσονται χωρίς να υπονομεύεται η σταθερότητα.

Ο πρόεδρος της ΕΚΚ αναφέρθηκε στον ρόλο της Επιτροπής στη στήριξη της ανάπτυξης του επενδυτικού τομέα —ο οποίος αριθμεί πλέον πέραν των 800 εποπτευόμενων οντοτήτων— διασφαλίζοντας παράλληλα «ένα ασφαλές, διαφανές και καλά ρυθμιζόμενο περιβάλλον». Πρόσθεσε ότι η εποπτική αρχή εστιάζει ολοένα και περισσότερο σε αναδυόμενους τομείς όπως το fintech, η ψηφιακή χρηματοοικονομία και τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία, επιδιώκοντας ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και διαχείρισης κινδύνων.

Όπως ανέφερε, το ρυθμιστικό δοκιμαστικό περιβάλλον (sandbox) της ΕΚΚ αποτυπώνει αυτή την προσέγγιση, επιτρέποντας ελεγχόμενο πειραματισμό σε τομείς όπως το blockchain, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές υποδομές, με παράλληλη διασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις, ο κ. Θεοχαρίδης επεσήμανε ότι η προστασία των επενδυτών στην ψηφιακή εποχή αποτελεί βασικό ζήτημα, προειδοποιώντας ότι, ενώ η τεχνολογία έχει βελτιώσει την πρόσβαση και έχει μειώσει το κόστος, έχει επίσης επιτρέψει «παραπλανητικές πρακτικές, ακατάλληλες προσφορές και ολοένα πιο εξελιγμένες διασυνοριακές απάτες».

Τόνισε ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια πρέπει «να εξελίσσονται παράλληλα» με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ η χρηματοοικονομική παιδεία —ιδίως σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία— παραμένει «ουσιώδης για να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή στις αγορές είναι τόσο ενημερωμένη όσο και υπεύθυνη».

Σε ό,τι αφορά τη συνολική εικόνα της αγοράς, ανέφερε ότι η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιοποιημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, μετασχηματίζει τον τομέα, δημιουργώντας τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους. Οι ρυθμιστικές αρχές, όπως είπε, καλούνται να επιτύχουν «μια προσεκτική ισορροπία» μεταξύ στήριξης της καινοτομίας και διασφάλισης επαρκών προστατευτικών μέτρων.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ακεραιότητας της αγοράς, σημειώνοντας ότι σε ένα ολοένα πιο ψηφιακό και διασυνδεδεμένο περιβάλλον «παραπλανητικές προωθήσεις, κατάχρηση αγοράς και δόλια σχήματα μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα μεταξύ δικαιοδοσιών και πλατφορμών», γεγονός που απαιτεί ισχυρότερη επιβολή και ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία.

Αναφερόμενος στην πορεία της ΕΚΚ τα τελευταία 30 χρόνια, σημείωσε ότι η Αρχή εξελίχθηκε από έναν μικρό οργανισμό το 1996 σε έναν σύγχρονο ρυθμιστή με περισσότερους από 200 επαγγελματίες και πλήρως εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή εποπτική δομή.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Verena Ross, και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) Jean-Paul Servais που συζήτησαν για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στη ρύθμιση των κεφαλαιαγορών.

Σε πάνελ των συζητήσεων συμμετείχαν επίσης Ευρωπαίοι ρυθμιστές, όπως ο Carlo Comporti της ιταλικής CONSOB, ο Claude Marx της CSSF του Λουξεμβούργου και η Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, προσφέροντας μια εικόνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ