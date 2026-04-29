Οι δημόσιοι χώροι, τα πάρκα, οι πλατείες, οι χώροι πρασίνου και οι αστικές υποδομές μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τον συνεκτικό ιστό που θα αναζωογονήσει τις Κοινότητές και θα προσδώσει στον δημόσιο χώρο έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο ρόλο, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στα εγκαίνια της δεύτερης φάσης της ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα της Απεσιάς.

«Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, υλοποιεί τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2028, το οποίο περιλαμβάνει πολεοδομικά έργα σε ολόκληρη την Κύπρο, με συνολική επένδυση που υπερβαίνει τα 91 εκατομμύρια».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών ο Κωνσταντίνος Ιωάννου μίλησε για στοχευμένες παρεμβάσεις του Υπουργείου τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στην ύπαιθρο και τα ορεινά, με στόχο την ανάπτυξη, την αναζωογόνηση και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Οι αναπλάσεις παραδοσιακών και αστικών πυρήνων δημιουργούν νέες συνθήκες για την καθημερινότητα των πολιτών, πρόσθεσε λέγοντας ότι τέτοια έργα αποτελούν ορόσημο για την τοπική κοινωνία, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Πρόσθεσε ότι με την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης του έργου, αναβαθμίστηκε ουσιαστικά ο χώρος περιμετρικά των εκκλησιών και η ενοποίηση της αυλής τους με τον δημόσιο χώρο δημιουργεί ένα πιο λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον, ενισχύοντας τη συνοχή και τη δυναμική του πυρήνα.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, συνέχισε, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την επίβλεψη της υλοποίησης του έργου.

«Η αρχιτεκτονική προσέγγιση βασίστηκε σε σύγχρονες αντιλήψεις, με σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική των υφιστάμενων κτηρίων, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στον χώρο», ανέφερε σημειώνοντας το κόστος που ανήλθε στα €1.9 εκατομμύρια.

«Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυπριακής προέλευσης, φιλικά προς το περιβάλλον και υψηλών προδιαγραφών», σημείωσε.

Επιπρόσθετα, είπε, «εγκαταστάθηκε σύγχρονος αστικός εξοπλισμός, δημιουργήθηκαν χώροι ανάπαυσης, τοποθετήθηκαν ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά σώματα, φυτεύτηκαν δέντρα της κυπριακής χλωρίδας και εκσυγχρονίστηκαν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, συμβάλλοντας την επίτευξη ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων».

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά τον χώρο, μετατρέποντάς τον σε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, έναν ανοικτό χώρο κοινωνικής συναναστροφής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης, για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, ανέφερε καταληκτικά ο κ. Ιωάννου.

Πηγή: ΚΥΠΕ