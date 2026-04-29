«Ο μόνος τρόπος να βγούμε από την αναταραχή είναι η διπλωματία» διαμήνυσε την Τετάρτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιτζικώστας από την Λευκωσία.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος μιλούσε σε διάσκεψη Τύπου μετά το τέλος των Άτυπων Συμβουλίων Υπουργών Μεταφορών και Υπουργών αρμόδιων για θαλάσσιες μεταφορές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Σημείο αναφοράς αποτέλεσε «η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία επισκιάζει κάθε συζήτηση για τις μεταφορές στην Ευρώπη», όπως είπε, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη παρεμπόδιση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει κάθε τρόπο μεταφοράς σε κάθε κράτος μέλος.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι ως ΕΕ «εργαζόμαστε επίσης για την εξασφάλιση εναλλακτικών διαδρομών εφοδιασμού για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών καυσίμου αεροσκαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», προσθέτοντας ότι εάν οι πιέσεις στον εφοδιασμό ενταθούν, τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης πρέπει να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά και υπεύθυνα.

Όπως είπε η ΕΕ προετοιμάζει κατευθυντήριες γραμμές για τον τομέα, μεταξύ άλλων σχετικά με τις χρονοθυρίδες στα αεροδρόμια, τους κανόνες κατά της μεταφοράς καυσίμων, τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και τη χρήση εισαγόμενων καυσίμων. Και εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε προσωρινές προσαρμογές στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, τονίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστεί ενεργειακά ανεξάρτητη».

Ο Επίτροπος εξέφρασε ανησυχία σημειώνοντας ότι χωρίς την πλήρη και διαρκή αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. «Όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο» διαμήνυσε, ενώ ανέδειξε την προτεραιότητα της ΕΕ για ασφαλή εκκένωση των ευρωπαϊκών πλοίων που βρίσκονται εντός των Στενών του Ορμούζ. «Οι σκέψεις μου είναι στραμμένες στους ναυτικούς που έχουν παγιδευτεί σε αυτή την κρίση», είπε.

Εναλλακτικές διαδρομές εφοδιασμού για την Ευρώπη

Ο κ. Τζιτζικώστας πρόσθεσε ότι επί το παρόντος η αγορά απορροφά το σοκ στην αγορά καυσίμων αν και τα εμπορικά αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών βρίσκονται υπό πίεση σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης σημειώνοντας ότι η Ευρώπη διατηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης που μπορούν να κινητοποιηθούν αν και μόνο αν είναι απαραίτητο.

Σε σχέση με τα πλάνα της Ευρώπης για το θέμα, τόνισε ότι η ετοιμότητα είναι απαραίτητη εξ ου και «έχει προωθηθεί το σχέδιο «Accelerate EU», για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα των μεταφορών», σημειώνοντας και τη δημιουργία νέου παρατηρητηρίου καυσίμων για την παρακολούθηση των επιπέδων εφοδιασμού και αποθεμάτων σε όλα τα καύσιμα μεταφορών, και των αεροσκαφών.

«Εργαζόμαστε επίσης για την εξασφάλιση εναλλακτικών διαδρομών εφοδιασμού για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών καυσίμου αεροσκαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» είπε.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στα λιμάνια και την ανάγκη διαφοροποίησης τους προς την καθαρή ενέργεια, τις ψηφιακές υπηρεσίες και την καινοτομία σημειώνοντας ότι θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Είπε επίσης ότι θα δοθεί προσοχή σε μικρούς και μεσαίους λιμένες αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.

Διακήρυξη της Λευκωσίας με επίκεντρο τους ναυτικούς

Σε σχέση με την Διακήρυξη η οποία υπογράφηκε νωρίτερα στη Λευκωσία, είπε ότι «σηματοδοτεί μια καμπή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους ναυτικούς στην Ευρώπη». Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια ισχυρή πολιτική δέσμευση προς την ανθρώπινη διάσταση του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού τομέα. «Η διακήρυξη αναγνωρίζει ότι η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητά μας είναι σημαντικές, αλλά βασίζονται στο ανθρώπινο κεφάλαιό μας».

Ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα στους τομείς των μεταφορών, της ναυτιλίας και του τουρισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη και την Υφυπουργό Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, «για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και της Προεδρίας, καθώς και για το γεγονός ότι έθεσαν στην ημερήσια διάταξη και στις συζητήσεις ζητήματα που έχουν πραγματική σημασία για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης», προσθέτοντας ότι φεύγει από την Κύπρο «γνωρίζοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καλά χέρια».

Καταγραφή δεδομένων για καύσιμα στην Κύπρο

Από την πλευρά του ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του Άτυπου Συμβουλίου Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε το πρωί, σημειώνοντας την περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών ως βασικού πυλώνα ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Όπως είπε στην πρώτη συνεδρίαση, οι Υπουργοί συζήτησαν την επιτάχυνση των διαλειτουργικών σιδηροδρομικών τεχνολογιών.

«Υπήρξε ευρεία συναίνεση ως προς την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της προβλεψιμότητας των διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης, καθώς και ως προς την επιτάχυνση της εγκατάστασης του ERTMS σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο» ανέφερε.

Ο Υπουργός Μεταφορών σημείωσε επίσης ότι όλα τα κράτη μέλη συμφωνούν στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της και βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, σημειώνοντας ότι «η Προεδρία θα αποτυπώσει τις κύριες κατευθύνσεις που προέκυψαν από τη σημερινή συζήτηση σε μια σύνοψη», σημείωσε.

Σε ερωτήσεις που ακολούθησαν μετά τις αρχικές τοποθετήσεις ο Α. Βαφεάδης κλήθηκε να απαντήσει με ποσοτικά δεδομένα για τη μείωση στις ποσότητες αποθεματικού καυσίμων και το χρονικό ορίζοντα που υπολογίζεται να χρησιμοποιηθούν τα στρατηγικά αποθέματα. Είπε ότι, μέσω των στενών του Ορμούζ, περνούσαν περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ωστόσο σημείωσε ότι «η Ευρώπη δεν εξαρτάται από το στενό του Ορμούζ, κυρίως η Ασία και οι χώρες της περιοχής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρεαζόμαστε».

Μιλώντας για την περίπτωση της Κύπρου είπε ότι «καταγράφουμε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την κατανάλωση καυσίμων» εξηγώντας ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα κοινοποιηθούν στα κράτη μέλη. «Αυτό ίσως οδηγήσει σε κάποια κατανόηση του πώς καταναλώνεται το καύσιμο και πώς ίσως θα μπορούσαμε να λάβουμε κάποια επιπλέον μέτρα».

Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων σήμερα αλλά «αυτό που πραγματικά πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αν προκύψει».

Σε ερώτηση για τις κρατικές ενισχύσεις και την απουσία του τομέα των αερομεταφορών από τις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διευκρινίστηκε ότι η Επιτροπή είναι πρόθυμη να εξετάσει το θέμα, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Προστασία των ναυτικών και ενίσχυση της ναυτιλίας

Στην δική της τοποθέτηση η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη ανέδειξε τη σημασία της υπογραφής της Διακήρυξης της Λευκωσίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια κοινή πολιτική δέσμευση με ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας περνά πρωτίστως μέσα από τους ανθρώπους της».

Όπως ανέφερε, η Διακήρυξη υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, τεχνολογικών μετασχηματισμών και αυξημένων απαιτήσεων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Τόνισε πως το περιεχόμενο της Διακήρυξης δίνει απαντήσεις σε «πραγματικές και κοινές προκλήσεις», όπως η έλλειψη δεξιοτήτων, η γήρανση του ναυτικού εργατικού δυναμικού, οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ναυτικών και η διαχρονικά χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα.

«Με τη διακήρυξη αυτή, τα κράτη μέλη δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε την εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών μας, με έμφαση στην επανακατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογίες, στα ψηφιακά συστήματα, στις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και στα εναλλακτικά καύσιμα που ήδη αλλάζουν την ναυτιλιακή βιομηχανία», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην προστασία των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των ναυτικών, ειδικά σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για μια πιο συμπεριληπτική ναυτιλία.

Όπως είπε, η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα, επισημαίνοντας πως «Μια ναυτιλία που αποκλείει ταλέντα, δεν μπορεί να είναι ούτε ανθεκτική, ούτε πραγματικά σύγχρονη».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Διακήρυξη της Λευκωσίας αποτελεί τη βάση για μελλοντικές δράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και «ένα ουσιαστικό βήμα προς μια ευρωπαϊκή ναυτιλία ανθεκτική, ανταγωνιστική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη», ευχαριστώντας παράλληλα τους συνεργάτες της στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας για τη συμβολή τους στην υιοθέτηση της Διακήρυξης από και τα 27 κράτη μέλη.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκής δύναμης για τη διασφάλιση της ελευθερίας πλεύσης στο Ορμούζ, είπε πως το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση εντός της ΕΕ, με στόχο την εξεύρεση διπλωματικής λύσης και σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ