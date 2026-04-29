Τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα θα τελέσει την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Στην τελετή θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρεται ότι κατά την άφιξη του στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, παράρτημα Αθηνών, στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ξεναγηθεί στους χώρους του και ακολούθως σε ειδική τελετή θα απευθύνει χαιρετισμό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο αύριο το απόγευμα. Θα τον συνοδεύουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ