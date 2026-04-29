Υπόμνημα, στο οποίο καταγράφονται σειρά θεμάτων της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου, κατέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου στην Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου.

Η κ. Δημητρίου πλαισιωμένη από στελέχη και υποψήφιους Βουλευτές του ΔΗΣΥ, επισκέφτηκε το πρωί της Τετάρτης την Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου και συναντήθηκε με μέλη του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου (ΣΥΒΙΑΑ).

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενημερώθηκε για τις μονάδες που δραστηριοποιούνται στην Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, κατά την οποία ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανική περιοχή.

Στο Υπόμνημα, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου αναφέρεται σε σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αλλά παράλληλα προτείνει και λύσεις.

Μεταξύ των προβλημάτων γίνεται αναφορά σε ανεπάρκεια εξόδων από την Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, σε ανάκληση χώρου κοινωφελών υπηρεσιών, ενώ γίνεται αναφορά σε «εστία κινδύνων» από μεγάλο χώρο πρασίνου πέραν των 25.000μ. Ακόμη γίνεται λόγος σε γραφειοκρατία και αναφέρεται το αίτημα για χώρους στάθμευσης και φωτοβολταϊκά. Ακόμη, αναφέρεται η παραβατικότητα, η απουσία πλάνου δράσης/εκκένωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η απουσία/ανεπάρκεια υποδομών, η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, οι χρεώσεις τοπικών αρχών χωρίς ουσιαστικές υποχρεώσεις/ευθύνες, η ανάγκη αποσυμφόρησης της βιομηχανικής περιοχής, η οποία βρίσκεται δίπλα από κατοικημένη περιοχή, το κυκλοφοριακό χάος εντός βιομηχανικής περιοχής, τα αντισταθμιστικά μέτρα και τα φορολογικά κίνητρα.

Μεταξύ των λύσεων που προτείνονται είναι η άμεση δημιουργία σχεδιαγραμμάτων διαφυγής, καταλόγου επαφών έκτακτης ανάγκης με υπεύθυνους εργοστασίων και άλλων λειτουργών από αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, διατυπώνεται το αίτημα να ξεκαθαρίσουν οι ευθύνες που έχουν Δήμοι και ΕΟΑ στις βιομηχανικές περιοχές, να υπάρχει αστυνόμευση, να δημιουργηθεί Τμήμα Βιομηχανίας, κ.α.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι «εμείς θέλουμε ως ΔΗΣΥ, ως άτομα τα οποία νοιάζονται πραγματικά για την οικονομική σταθερότητα και τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου να είμαστε δίπλα τους για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε είτε τις εισηγήσεις μας είτε τις παρεμβάσεις μας, είτε και να αναγκάσουμε την πολιτική συζήτηση ακριβώς να εστιάσει ενόψει των εκλογών σε αυτά τα θέματα, που έχει ανάγκη και ο τόπος, έχουν ανάγκη και οι πολίτες». Είπε πως είναι αυτά τα ζητήματα που «αν επιλυθούν θα κινήσουν την οικονομία, θα συμβάλλουν στη σταθερότητα» και στην περαιτέρω εργοδότηση και οικονομική ανάπτυξη.

«Υπάρχουν ζητήματα ειδικά εδώ στην περιοχή, με πρώτιστο θέμα, το οποίο αυτό το οποίο εκκρεμεί που αφορά την παραχώρηση του τεμαχίου, το οποίο έχουν ζητήσει εδώ και χρόνια για τις ανάγκες των ίδιων των εργαζόμενων αλλά και ευρύτερα της βιομηχανικής εδώ περιοχής. Ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, όπως επίσης και η μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής, αφού επίκειται η δραστηριοποίηση μιας βιομηχανικής περιοχής λίγο παρακάτω από εδώ, όπως επίσης και όλα τα ευρύτερα ζητήματα είτε ενέργειας είτε αν θέλετε αδειοδότησης από τους ΕΟΑ. Όλα αυτά τα ζητήματα που πρακτικά αφορούν την ανάπτυξη, το επιχειρείν όχι μόνο εδώ αλλά και των ίδιων των εργαζομένων», πρόσθεσε.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ συνέχισε, λέγοντας ότι «θέλουμε πρακτικές εισηγήσεις για αυτά τα θέματα, τα οποία αφορούν όλους, τη σταθερότητα που πρέπει να διατηρήσουμε, τους εργαζομένους μας που χρειάζονται στήριξη αλλά και το επιχειρείν, το οποίο θέλουμε να προχωρά να προοδεύει, να αναπτύσσεται, να πηγαίνει καλά». «Δεν δαιμονοποιούμε σε καμία περίπτωση το επιχειρείν, αν πάνε καλά οι επιχειρήσεις θα κινηθεί η οικονομία, θα έχουν στήριξη και οι εργαζόμενοί μας», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, Βάσος Δημητριάδης, σε δηλώσεις του αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την επίσκεψή της, είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τους επισκέπτεται ο ΔΗΣΥ.

«Η στήριξή τους και το ενδιαφέρον τους για τη βιομηχανία, τις βιομηχανικές περιοχές σημαίνει πάρα πολλά για μας, η έμπρακτη τους παρουσία εδώ» είπε, λέγοντας ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τους άκουσε. «Έχουμε διάφορα ζητήματα, έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να επιλύσουμε. Είναι ευχάριστο ότι άκουσε προσεκτικά, εμπέδωσε όλα όσα είχαμε να πούμε και ευελπιστούμε στη συνέχεια της συνεργασίας για να μπορέσουμε εμείς να λύσουμε όλα τα προβλήματα και να πάμε μπροστά», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ