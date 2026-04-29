Δήλωση εξέδωσε ο Εκπρόισωπος Τύπου και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, για διακύβευμα εκλογών, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «το ΑΚΕΛ δεν πρέπει να κερδίσει τις εκλογές»

Αυτούσια η ανακοίνωση:

- θα πάμε υπεύθυνα μπροστά ή πίσω στις φορολογίες, τις αποκοπές και την ανεργία;

- ⁠είτε ο ΔΗΣΥ θα κερδίσει τις εκλογές είτε το ΑΚΕΛ

Το δίλημμα στις εκλογές είναι πλέον σαφές: θα πάμε υπεύθυνα μπροστά ή πίσω; Θα κρατηθεί η σταθερότητα στον τόπο ή με πειραματισμούς θα προκληθεί αστάθεια και θα οδηγηθούμε ξανά σε περιπέτειες;

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα, και να ενισχύσουμε την προοπτική για το αύριο.

Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά για να κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν μπορεί να τις κερδίσει το ΑΚΕΛ. Είτε οι δικές μας πολιτικές θα δικαιωθούν είτε του ΑΚΕΛ, που επαναφέρει συνεχώς τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην αποσταθεροποίηση και τη φτωχοποίηση.

Αυτές τις επικίνδυνες συνταγές φαίνεται δυστυχώς να υιοθετούν και νεοφανείς σχηματισμοί.

Θα αντιταχθούμε στον οριζόντιο λαϊκισμό, την τοξικότητα, την απαξίωση των πάντων και την εντυπωσιοθηρία.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο: θα πάμε υπεύθυνα μπροστά ή πίσω στις φορολογίες, τις αποκοπές, την ανεργία και το κλείσιμο επιχειρήσεων;