Στην ανάγκη για ισχυρότερο συντονισμό, ευελιξία πολιτικών και ουσιαστική στήριξη των γεωργών ενόψει των προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Γρηγορίου, ανοίγοντας την Τετάρτη τις εργασίες της Συνάντησης Διευθυντών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), στην Πάφο.

Αναφερόμενος στην επόμενη προγραμματική περίοδο, είπε πως οι επιλογές που θα γίνουν θα είναι καθοριστικής σημασίας, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια ΚΑΠ «πιο απλή, πιο αποτελεσματική και καλύτερα προσαρμοσμένη στις διαφορετικές συνθήκες των κρατών μελών, με στόχο τη στήριξη των γεωργών, την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών και τη συμβολή στους ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα, είπε ότι η Κύπρος, στο πλαίσιο της Προεδρίας, δεσμεύεται να προωθήσει έναν ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο, καλώντας όλους τους συμμετέχοντες να συμβάλουν ενεργά σε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι η συγκυρία είναι κομβική για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εφαρμογή των Στρατηγικών Σχεδίων 2023–2027. Παράλληλα, όπως σημείωσε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διεργασίες για τον σχεδιασμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027, μέσα από διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συγκυρία αυτή ως «ευκαιρία αποτίμησης και επαναπροσδιορισμού», επισημαίνοντας ότι τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή των νέων Στρατηγικών Σχεδίων μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη βάση για τον μελλοντικό σχεδιασμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή, όπως είπε, επηρεάζει ήδη με διαφορετικό τρόπο τα κράτη μέλη, με τον Νότο να πλήττεται από λειψυδρία και ερημοποίηση, ενώ άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν πλημμύρες και μεταβολές στις καλλιεργητικές συνθήκες.

Παράλληλα, ο κ. Γρηγορίου στάθηκε στις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι γεωργοί, εξαιτίας της ανόδου του κόστους παραγωγής, της αστάθειας των αγορών και του διεθνούς ανταγωνισμού. Τόνισε ότι οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών —όπως το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και η πρόσβαση στην τεχνολογία, εντείνουν τις προκλήσεις.

Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα της ανανέωσης των γενεών, με τον Γενικό Διευθυντή να επισημαίνει ότι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τα εμπόδια εισόδου για νέους γεωργούς αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βιωσιμότητα του τομέα.

Αναφερόμενος στον ρόλο της ΚΑΠ, είπε ότι παραμένει βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο απαιτείται μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, καθώς «μια ενιαία προσέγγιση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες όλων των κρατών μελών».

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη σημασία της αποτελεσματικής διακυβέρνησης, της διοικητικής επάρκειας και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική εφαρμογή των πολιτικών χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών, λέγοντας ότι μόνο μέσα από κοινή προσπάθεια μπορεί να διαμορφωθεί ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Πηγή: ΚΥΠΕ