Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο και υπηρεσιακή πρέσβειρα της Κυβέρνησης Τραμπ στην Ουκρανία, Τζούλι Ντέιβις, φέρεται να αποχωρεί από τη θέση της τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η Ντέιβις εμφανίζεται δυσαρεστημένη με τη μείωση της αμερικανικής στήριξης προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ίδια υπηρετεί παράλληλα και ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενημερώθηκε μέσω δημοσιευμάτων ότι ο Τραμπ προτείνει νέο πρέσβη στην Κύπρο, γεγονός που φέρεται να την αιφνιδίασε.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, πάντως, διέψευσε ότι η αποχώρηση συνδέεται με διαφωνίες έναντι της πολιτικής Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «ανακριβείς».

Υπενθυμίζεται ότι και η προκάτοχός της, Bridget Brink, είχε αποχωρήσει επίσης επικρίνοντας τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ έναντι της Ουκρανίας.