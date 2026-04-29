Το εκ νέου άνοιγμα της υπόθεσης του κατασκοπευτικού «μαύρου βαν» ζήτησε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, σε παρέμβασή του την Τετάρτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, αναφορικά με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2025 για το κράτος δικαίου.

«Tο κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης υπονομεύεται από παρεμβάσεις και άνιση πρόσβαση», ανέφερε ο κ. Γεωργίου, υποδεικνύοντας ότι «η δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί ανεξάρτητα και αποτελεσματικά».

«Η διαφθορά και η ατιμωρησία αυξάνονται, ενώ τα ΜΜΕ αλλά και πολιτικά πρόσωπα δέχονται πιέσεις και παρακολουθήσεις. Η κοινωνία των πολιτών συρρικνώνεται και η ρητορική μίσους εντείνεται, απειλώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε σαφή μέτρα, ουσιαστική εφαρμογή και πραγματική λογοδοσία».

«Οι Ισραηλινοί πράκτορες αλωνίζουν σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα με το PREDATOR, στην Κύπρο με το κατασκοπευτικό ‘’μαύρο βαν’’», είπε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ. «Η υπόθεση στην Κύπρο έκλεισε με αδιαφάνεια. Μήπως για να κρύψει υποθέσεις σήψης και διαπλοκής στη χώρα» διερωτήθηκε.

«Απαιτούμε να ξανανοίξει, επειδή το ζήτημα αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε, σημειώνοντας ότι «εμείς, ως ΑΚΕΛ, ως Αριστερά θα συνεχίσουμε να ζητάμε διαφάνεια και ουσιαστικές αλλαγές».

«Σας τα είπαμε και τότε με την PEGASUS και δεν κάνατε τίποτα. Έτσι παραμένουν τα ‘’μαύρα βαν’’ ως στίγματα σε μια παραλυμένη δημοκρατία», κατέληξε.

