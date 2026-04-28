Στη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων εντός της ερχόμενης εβδομάδας στοχεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως αναφέρθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά την ξενάγησή του στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΥΠΥ, στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, στη Λακατάμια την Τρίτη, μετά την τέλεση των εγκαινίων του.

Το Κέντρο αναμένεται αρχικά να λειτουργήσει για την κάλυψη της επαρχίας Λευκωσίας και στόχος είναι να επεκταθεί η λειτουργία του μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να καλύψει όλες τις επαρχίες. Στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει το Κέντρο, για την χρήση του λογισμικού προγράμματος που συνδέει το ΕΣΚΕΠΥ με του κεντρικούς σταθμούς της Πυροσβεστικής σε κάθε επαρχία, αλλά και με τα οχήματα της Πυροσβεστικής, μέσω τάμπλετ που έχουν εγκατασταθεί σε αυτά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στις αίθουσες του ΕΣΚΕΠΥ, όπου υπάρχουν υποδομές για τη λειτουργία 14 γραμμών επικοινωνίας. Όπως αναφέρθηκε στον Πρόεδρο, στην παρούσα φάση το Κέντρο λειτουργεί με βάρδιες των έξι ατόμων και μπορούν να κληθούν έως και 12 μέλη της δύναμης για τη στελέχωσή του, εάν παραστεί ανάγκη. Με τη συμβολή του, θα υπάρχει πιο άμεση κινητοποίηση δυνάμεων, με πιο σαφείς πληροφορίες, και δε θα χάνονται κλήσεις, όπως αναφέρθηκε κατά την ξενάγηση στον Πρόεδρο.

Όλες οι κλήσεις που φτάνουν στο 112 και αφορούν στην Πυροσβεστική, θα παραπέμπονται στο Κέντρο, όπως αναφέρθηκε, και από εκεί, μέσω του λογισμικού συστήματος, οι λειτουργοί του Κέντρου θα μπορούν να γνωρίζουν την έκταση και την κρισιμότητα του περιστατικού, να ενημερώνουν άμεσα τους πυροσβεστικούς σταθμούς, αλλά και να κινητοποιούν οχήματα απευθείας με κοινοποίηση σήματος στα τάμπλετ. Το σύστημα θα υποδεικνύει ποιος σταθμός είναι αρμόδιος για τη διαχείριση περιστατικού και πόσα οχήματα πρέπει να κινητοποιηθούν.

Επιπρόσθετα, στον χώρο του ΕΣΚΕΠΥ λειτουργούν συστήματα που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατάστασης σε όλη την Κύπρο. Όπως αναφέρθηκε, σύντομα αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία για εγκατάσταση 15 αισθητήρων φωτιάς σε βιομηχανικές περιοχές και άλλες κρίσιμες υποδομές, ενώ αναμένεται και η έγκριση του κονδυλίου που αφορά στο σχέδιο για αισθητήρες και σε δασικές περιοχές.

Xαιρετίζοντας την τελετή των εγκαινίων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημείωσε ότι το έργο αυτό «είναι μια ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια των πολιτών και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας μας».

Σημείωσε ότι έργο με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε €6,5 εκατομμύρια συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και εμπίπτει στο πλαίσιο Προτεραιοτήτων για την προώθηση της προσαρμογής και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή καθώς και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών.

«Η 24ωρη λειτουργία του, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η άμεση διαχείριση της πληροφορίας στην πράξη σημαίνουν στην ουσία ένα πράγμα: πιο γρήγορες αποφάσεις, καλύτερος συντονισμός και, κατ΄ επέκταση και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιο αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε ο Πρόεδρος, τονίζοντας τη σημασία του ΕΣΚΕΠΥ.

Εξήγησε ότι, λόγω της κλιματικής κρίσης, των ακραίων καιρικών φαινόμενων, των τεχνολογικών κινδύνων και νέων μορφών απειλών, η ανθεκτικότητα είναι καίρια έννοια. Πρόσθεσε, επίσης, ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συζήτηση για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

«Γι’ αυτό και η ΕΕ επενδύει σε δυνατότητες που ενισχύουν όχι μόνο την εθνική ετοιμότητα, αλλά και τη συνολική ευρωπαϊκή προσπάθεια για ασφάλεια και σταθερότητα», σημείωσε ο Πρόεδρος, επισημαίνοντας και τη σημασία της δημιουργίας στην Κύπρο του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Κόμβου Αεροπυρόσβεσης σε συνέχεια της εξαγγελίας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

«Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο (Pact for the Mediterranean), που ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία και τη συλλογική μας ετοιμότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές», όπως είπε. «Ο κόμβος θα λειτουργήσει ως κρίσιμο ανάχωμα έναντι των προκλήσεων στην περιοχή μας, η οποία έχει ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αρχικά θα σταθμεύουν εκεί έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη. «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμαστε ήδη για τη φιλοξενία περισσότερων αεροσκαφών, ενώ θα λειτουργήσει και ως κέντρο αριστείας για βέλτιστες πρακτικές και ανταλλαγή γνώσης», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το έργο βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης και πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια, παρουσία και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβεβαίωσε τα μέλη της Πυροσβεστικής για τη στήριξη της Πολιτείας, λέγοντας ότι επενδύει σε αυτούς «όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις, με ενίσχυση των μέσων, με αναβάθμιση των υποδομών και με αξιοποίηση της τεχνολογίας».

«Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενισχύει τις δυνατότητες του Κράτους μας», είπε ο Πρόεδρος και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι το κράτος είναι παρών και ότι οι υπηρεσίες του είναι πανέτοιμες να ανταποκριθούν όταν προκύψει ανάγκη, άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Στον δικό του χαιρετισμό ο Αρχιπύραρχος, Νίκος Λογγίνος, σημείωσε ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πυρήνα ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων.

«Αναμφίβολα, η λειτουργία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται και διαχειρίζονται οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης», είπε. «Η ενοποίηση των πληροφοριών, η ταχεία ανάλυση δεδομένων και ο άμεσος συντονισμός των δυνάμεων στο πεδίο οδηγούν σε ταχύτερες αποφάσεις, καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και, τελικώς, σε αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας», εξήγησε. Υπογράμμισε, ακόμα, ότι ενισχύεται η διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες.

Επισήμανε ότι το πολυδιάστατο έργο της Πυροσβεστικής απαιτεί διαρκή αναβάθμιση, υψηλό επαγγελματισμό και ισχυρό αίσθημα ευθύνης και ευχαρίστησε το Υπουργείο για τη συνεχή υποστήριξη προς τη δύναμη, τόσο σε επίπεδο εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού όσο και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της εκπαίδευσης και των υποδομών, αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωσή του στην αποστολή μας.

Ο κ. Λογγίνος ανακοίνωσε, στο πλαίσιο αυτό, ότι αναμένεται σύντομα η παράδοση του νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Αγίας Νάπας, ενός έργου ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και του Πυροσβεστικού Σταθμού Υπαίθρου Πάχνας, ενώ παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αφορούν τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λάρνακας, Επταγώνιας και Πέγειας, τα οποία θα ενισχύσουν ουσιαστικά την επιχειρησιακή μας παρουσία σε στρατηγικά σημεία σε ολόκληρη την Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ