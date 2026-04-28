Με 370 ψήφους υπέρ, 201 κατά και 84 αποχές, εγκρίθηκε, την Τρίτη στο Στρασβούργο, η ενδιάμεση έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) για τον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2028-34.

Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να ανέλθει στο 1,27% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ και να μην περιλαμβάνει στα ανώτατα όριά του την εξυπηρέτηση του χρέους για το ταμείο ανάκαμψης NextGenerationEU (0,11% του ΑΕΕ).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οριστικοποίησε τη θέση του σχετικά με τον κανονισμό που θα καθορίσει τη δομή και τα βασικά μεγέθη του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Πλέον, το επόμενο βήμα είναι η έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ του ΕΚ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, έτσι ώστε να καταλήξουν σε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο.

Η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα είναι οι νέες προτεραιότητες στο MFF, με ταυτόχρονη διασφάλιση κονδυλίων για την πολιτική συνοχής και τη γεωργία.

Οι Ευρωβουλευτές προτείνουν αύξηση κατά περίπου 10% σε σύγκριση με την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση.

Τα επιπλέον χρήματα που ζητά το Κοινοβούλιο θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στους τρεις τομείς του προϋπολογισμού που στηρίζουν τις προτεραιότητες της ΕΕ (εξαιρουμένων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ) και θα αμβλύνουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε ονομαστικούς όρους, η πρόταση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί σε αύξηση 175,11 δισ. ευρώ (σε σταθερές τιμές 2025) ή 197,30 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής. Στα χρήματα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποπληρωμής του μηχανισμού ανάκαμψης NextGenerationEU.

Συνολικά, το Κοινοβούλιο προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1,78 τρισ. ευρώ (σε σταθερές τιμές 2025), ή 2,01 τρισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), για τη χρηματοδότηση των πολιτικών προτεραιοτήτων και των στρατηγικών στόχων της ΕΕ.

Οι Ευρωβουλευτές τονίζουν ότι ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να παραμείνει ένα επενδυτικό εργαλείο που θα στηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ, τους πολίτες, τις περιφέρειες, τις μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, και που θα προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις εθνικές δαπάνες.

Στο πλαίσιο αυτό τάσσονται αποφασιστικά ενάντια σε οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση, απορρίπτοντας μια προσέγγιση «à la carte», και προειδοποιούν ότι το μοντέλο «ένα σχέδιο ανά κράτος μέλος» που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να αποδυναμώσει τις πολιτικές της ΕΕ, να μειώσει τη διαφάνεια και να δημιουργήσει ανταγωνισμό μεταξύ των δικαιούχων.

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν ισχυρές πολιτικές που θα στηρίζονται σε επαρκή χρηματοδότηση, με διακριτές πιστώσεις για πολιτικές που εντάσσονται στα σχέδια εθνικής και περιφερειακής εταιρικής σχέσης.

Στις πολιτικές αυτές περιλαμβάνονται η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή αλιευτική πολιτική, μεταξύ άλλων και για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η πολιτική συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και οι εσωτερικές υποθέσεις.

Χαιρετίζουν επίσης την πρόταση της Επιτροπής να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση για την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, την καινοτομία, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, τις υποδομές, την υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Παράλληλα, ζητούν αυξημένη στήριξη για προγράμματα καίριας σημασίας, όπως το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΑ), το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το Erasmus+, το πρόγραμμα AgoraEU, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, ενώ ζητούν επίσης ειδική χρηματοδότηση για το EU4Health και τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα LIFE στο πλαίσιο του ΕΤΑ.

Στο κείμενο που ενέκριναν υπογραμμίζουν επίσης ότι ο σεβασμός στις αξίες της ΕΕ και το κράτος δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για να έχει κανείς πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ, διευκρινίζοντας όμως ότι οι τελικοί δικαιούχοι δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για παραβιάσεις του κράτους δικαίου για τις οποίες ευθύνονται οι κυβερνήσεις των χωρών τους.

Ο εκ των εισηγητών Siegfried Mureşan (ΕΛΚ, Ρουμανία) δήλωσε πως με τη σημερινή ψηφοφορία, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει τον τόνο όσον αφορά τη φιλοδοξία και το χρονοδιάγραμμα του ΠΔΠ».

«Έχουμε υιοθετήσει ισχυρή θέση για τον επόμενο προϋπολογισμό, εξισορροπώντας νέες και παραδοσιακές προτεραιότητες με λογική αύξηση κατά 10%», ανέφερε.

«Καλούμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του, να προωθήσει τις προτάσεις μας και να συμφωνήσει σε έναν ισχυρό, έγκαιρο προϋπολογισμό. Είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε δουλειά», κατέληξε.

«Κοινή γεωργική πολιτική, ταμεία συνοχής, Ορίζων Ευρώπη, Erasmus+ — αυτά δεν είναι απομεινάρια του παρελθόντος, αλλά η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και οι διαμορφωτές του μέλλοντος μας», ανέφερε η συνεισηγήτρια Carla Tavares, Πορτογαλίδα Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών.

«Η φιλοδοξία χωρίς πόρους είναι κενό γράμμα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υιοθετήσαμε μια ισχυρή θέση για τον επόμενο προϋπολογισμό, εξισορροπώντας νέες και παραδοσιακές προτεραιότητες με μια λογική αύξηση και νέους, γνήσιους ιδίους πόρους», πρόσθεσε.

«Εναπόκειται πλέον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες μας, να αξιοποιήσει τις προτάσεις μας και να εξασφαλίσει έναν ισχυρό και έγκαιρο προϋπολογισμό, ο οποίος θα λειτουργεί για τις περιφέρειες, τους δικαιούχους και τους πολίτες. Προσβλέπουμε σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», κατέληξε.

Η έκθεση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034 (MFF) αναγνωρίζει ξεκάθαρα για πρώτη φορά τη στέρηση ιδιοκτησίας των Κύπριων προσφύγων, υπογράμμισε κατά την ομιλία του ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

«Για πρώτη φορά, σε έκθεση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αναγνωρίζεται ρητά, ότι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες γης στην κατεχόμενη Κύπρο, εδώ και δεκαετίες, στερούνται το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιοκτησία!», επισήμανε ο Ευρωβουλετής.

Τόνισε πως είναι «μία προκλητική και κατάφωρη παραβίαση της Τουρκίας, η οποία εδώ και 52 χρόνια, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Οι ευθύνες της Τουρκίας ήταν και παραμένουν τεράστιες», συμπλήρωσε.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Καμιά τροπολογία, και κανένα ψήφισμα, δεν απαλλάσσει την κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Οι υποχρεώσεις της Τουρκίας παραμένουν κι είναι αδιαπραγμάτευτες», ξεκαθάρισε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ.

Ανέφερε ότι το πρώτο βήμα έγινε, αλλά, όπως σημείωσε, «απαιτείται ουσιαστική στήριξη, με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις».

Είπε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «οφείλει να εφαρμόσει τις αρχές της, να στηρίξει εμπράκτως τους εκτοπισμένους, των οποίων τα θεμελιώδη δικαιώματα, παραβιάζονται, επί μισό αιώνα».

«Η πληγή στην Κύπρο είναι πληγή για την Ευρώπη και επιβάλλεται να κλείσει», τόνισε κλείνοντας την ομιλία του ο Ευρωβουλευτής.

Πηγή: ΚΥΠΕ