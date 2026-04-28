Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνεργασία με το Εμπορικό Κέντρο Λονδίνου, συμμετείχε στην εκδήλωση “Taste of Europe”, στις 16 Απριλίου στο Europe House & Simfonia, στο Λονδίνο.

Ανακοίνωση που στάληκε σήμερα στα ΜΜΕ αναφέρει ότι η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Λονδίνο, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο της καμπάνιας “Enjoy – It’s from Europe” .

Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων, την προώθηση ευρωπαϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας και την ανάδειξη της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής γαστρονομίας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε συζήτηση πάνελ για την επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωπολιτική, καθώς και έκθεση τροφίμων και ποτών σε συνδυασμό με masterclass γευσιγνωσίας. Την εκδήλωση εγκαινίασαν ο Pedro Serano, Πρέσβης της ΕΕ, μαζί με τον Δρ. Κυριάκο Κούρο, Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κύπρος συμμετείχε με εθνικό περίπτερο, το οποίο σημείωσε ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα και έλαβε πληθώρα θετικών σχολίων για την εντυπωσιακή ποικιλία παραδοσιακών προϊόντων.

Παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων κουμανταρία και άλλα κυπριακά κρασιά, ζιβανία, χαλλούμι, σουτζούκος, μέλι, αρωματικά βότανα, λουκούμια, παραδοσιακά παξιμάδια, χαρουπόμελο, πετιμέζι, γλυκά του κουταλιού, ροδόσταγμα, χυμοί, ελαιόλαδο, πατάτες και κολοκάσι.

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε το masterclass συνδυασμού ευρωπαϊκών κρασιών, μεταξύ των οποίων και η Κουμανταρία, με βρετανικά τυριά, το οποίο παρουσίασε ο ειδικός Ned Palmer.

Συνολικά παρευρέθηκαν περισσότεροι από 400 επαγγελματίες επισκέπτες, ενισχύοντας τις εμπορικές σχέσεις και τη γαστρονομική κληρονομιά που συνδέει την ευρωπαϊκή και τη βρετανική αγορά.

Το Υπουργείο Ενέργειας, αναφέρει η ανακοίνωση, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά δράσεις που προάγουν την εξωστρέφεια των κυπριακών προϊόντων και την ενίσχυση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.



Φωτογραφίες και βίντεο της εκδήλωσης από τον λογαριασμό cyprus_in_uk στο Instagram:





Πηγή: ΚΥΠΕ