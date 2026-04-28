Ο Μακάριος Δρουσιώτης μέσα από νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κάνει αναφορά στη διαχείριση των μεγάλων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Δρουσιώτης διερωτάται κατά πόσο υπάρχει «ειδικός λόγος» που να δικαιολογεί τον κεντρικό συντονισμό πέντε σημαντικών χαρτοφυλακίων δανείων, συνολικής αξίας που, όπως σημειώνει, ξεπερνά το μισό ΑΕΠ της χώρας. Η επισήμανση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω της εμπλοκής της ίδιας εταιρείας γραμματειακής υποστήριξης σε όλες τις περιπτώσεις.

Η αναφορά συνδέεται με τον διορισμό του Νίκος Αναστασιάδης το 2019, ο οποίος τοποθέτησε τον Κυριάκος Κούσιος στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, παρά την απουσία εμπειρίας στον τομέα της επικοινωνίας. Ο διορισμός αυτός χαρακτηρίζεται ως «περίεργος» και βραχύβιος, με τον Κούσιο να μετακινείται αργότερα σε άλλες κυβερνητικές θέσεις, φτάνοντας μέχρι το Υπουργείο Εργασίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι ο Κούσιος υπήρξε ανώτερος συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία KKP Law. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η KKP Law Secretarial Ltd φαίνεται να αναλαμβάνει ρόλο γραμματέα σε όλα τα μεγάλα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων μετά την απόκτησή τους την περίοδο 2019–2023, συμπεριλαμβανομένων των Altamira, Gordian και των τριών χαρτοφυλακίων της Themis.

Το ζήτημα που τίθεται αφορά κατά πόσο αυτή η επαναλαμβανόμενη εμπλοκή συνιστά απλή επιχειρηματική πρακτική ή αν υποδηλώνει συγκεντρωτική διαχείριση με ευρύτερες συνέπειες για την οικονομία και τη διαφάνεια. Ο Δρουσιώτης αφήνει αιχμές χωρίς να προβαίνει σε ευθείες κατηγορίες, ζητώντας ωστόσο απαντήσεις σε ένα θέμα που αγγίζει τον πυρήνα της οικονομικής διακυβέρνησης.