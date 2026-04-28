Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52(6) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του.

Όπως αναφέρεται, οι πιο πάνω καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών. Επισημαίνεται ότι φορέας, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με την εν λόγω υποχρέωση, διαπράττει παράνομη ενέργεια.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι φορείς που θα προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψηφίους, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και πλήρη συμμόρφωσή τους με τις πιο πάνω διατάξεις του Νόμου, καταλήγει η ανακοίνωση.



Διαβάστε επίσης: Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική στο επίκεντρο της Κυπριακής Προεδρίας τον Μαΐο







Πηγή: ΚΥΠΕ