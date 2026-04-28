Ο τέως Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, παρενέβη στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», τοποθετούμενος για την υπόθεση Σάντη, τις καταγγελίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, αλλά και το ευρύτερο κλίμα αμφισβήτησης των θεσμών.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη κατάθεσή του στην Αστυνομία, ο κ. Κυπριανού ξεκαθάρισε ότι αυτή δεν αφορούσε την ουσία των καταγγελιών του Μακάριος Δρουσιώτης. Όπως είπε, η μοναδική ερώτηση που του τέθηκε ήταν κατά πόσον ο τέως πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μύρωνας Νικολάτος, του είχε εισηγηθεί το όνομα του Γιώργος Σαββίδης για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, ώστε ο ίδιος να το προωθήσει προς τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ο κ. Κυπριανού απάντησε κατηγορηματικά πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Παράλληλα, απέρριψε όσα συνδέονται με ισχυρισμούς περί εξυπηρετήσεων προς τον κ. Νικολάτο από τη Νομική Υπηρεσία, χαρακτηρίζοντας τέτοιες αναφορές ατεκμηρίωτες και αυθαίρετες. Εξέφρασε μάλιστα τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως είπε, διατυπώνονται τέτοια συμπεράσματα χωρίς πραγματική βάση.

Σε σχέση με το γενικότερο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς, ο κ. Κυπριανού σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν ξεκίνησε με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά υφίσταται εδώ και καιρό. Υπέδειξε πως απαιτείται σοβαρή συλλογική προσπάθεια, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Όπως τόνισε, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν σε ανεξάρτητες θέσεις διορίζονται πρόσωπα με αποδεδειγμένες ικανότητες, αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι υποθέσεις αυτού του είδους πρέπει να διερευνώνται άμεσα και τα πορίσματα να δίνονται στη δημοσιότητα. Όπως είπε, δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του δημόσιου συμφέροντος όταν υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Κληθείς να σχολιάσει την άποψη ότι για τη σημερινή κατάσταση ευθύνονται τα παραδοσιακά κόμματα, ο κ. Κυπριανού διαφώνησε με την απόλυτη αυτή προσέγγιση. Ανέφερε ως παράδειγμα το σκάνδαλο με το βίντεο που είχε προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι εκεί η ευθύνη δεν βάρυνε τα κόμματα, αλλά τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στενούς συνεργάτες του.

Παράλληλα, άσκησε κριτική και σε νεότερες πολιτικές δυνάμεις ή πρόσωπα που εμφανίζονται, όπως είπε, ως «σωτήρες», εκτιμώντας ότι όχι μόνο δεν θα επιλύσουν τα προβλήματα, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσουν περισσότερα. Διευκρίνισε πάντως ότι δεν θεωρεί τα παραδοσιακά κόμματα άμοιρα ευθυνών, σημειώνοντας πως φέρουν σημαντικό μερίδιο για τη σημερινή εικόνα, χωρίς όμως να είναι οι μόνοι υπεύθυνοι. Ευθύνες, πρόσθεσε, έχουν επίσης οι εκάστοτε Πρόεδροι της Δημοκρατίας, άλλοι αξιωματούχοι και γενικότερα παράγοντες της δημόσιας ζωής.

Σε ό,τι αφορά τις σοβαρές καταγγελίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ο κ. Κυπριανού τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος και να παρουσιαστεί ένα πειστικό πόρισμα. Όπως είπε, η υπόθεση δεν πρέπει να κλείσει με μισόλογα, αλλά με πλήρη διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να πεισθούν ότι έγινε ουσιαστική και αξιόπιστη έρευνα.

Τέλος, σχολιάζοντας την εμπλοκή του FBI στην Κύπρο, εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει, σημειώνοντας ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε εσωτερικές έρευνες. Διερωτήθηκε, μάλιστα, αν η παρουσία του αποσκοπεί περισσότερο στη δημιουργία εντυπώσεων παρά σε ουσιαστική συμβολή στις εξελίξεις.

