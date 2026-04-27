Η ποιότητα ενός συστήματος υγείας δεν αποτυπώνεται μόνο στις υποδομές του, στην τεχνολογική του επάρκεια ή στην επιστημονική του αρτιότητα αλλά και στον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη τη φροντίδα του, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σε ομιλία του σε εκδήλωση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας τη Δευτέρα.

Ο κ. Χαραλαμπίδης πρόσθεσε ότι ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός, ούτε μια διοικητική υπόθεση προς διαχείριση αλλά πολίτης με αξιοπρέπεια, με ανάγκες, με εύλογες προσδοκίες, με δικαίωμα να συμμετέχει στις αποφάσεις που τον αφορούν.

Σημείωσε, επίσης, ότι όσο περισσότερο ένα σύστημα υγείας ενσωματώνει αυτή την αρχή, τόσο πιο αποτελεσματικό, πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο καθίσταται.

Ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι η διεθνής τάση είναι η μετάβαση από ένα πρότυπο όπου ο ασθενής είχε περιορισμένο λόγο και περιορισμένη παρουσία, σε μια νέα αντίληψη που τον αναγνωρίζει ως ουσιαστικό εταίρο στη φροντίδα και στη χάραξη πολιτικών υγείας.

«Πρόκειται για μια βαθιά μεταρρύθμιση κουλτούρας, που αφορά όχι μόνο στις δομές, αλλά στις αξίες, πάνω στις οποίες οικοδομείται η δημόσια υγεία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στον θεσμό του Συνηγόρου του Ασθενούς στην Κύπρο λέγοντας ότι αποτελεί έκφραση αυτής ακριβώς της αντίληψης.

«Είναι το αποτέλεσμα ώριμου διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, με τις οργανώσεις ασθενών και με όλους όσοι επί σειρά ετών ανέδειξαν την ανάγκη ύπαρξης ενός ανεξάρτητου, αξιόπιστου και λειτουργικού μηχανισμού προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών στον χώρο της υγείας», σημείωσε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι η θέσπιση του θεσμού δεν αποτελεί μια αποσπασματική παρέμβαση αλλά συνειδητή πολιτική επιλογή και εξήγησε ότι δεν πρόκειται για έναν θεσμό που επιχειρεί να αντιπαρατεθεί με το σύστημα αλλά να το ενισχύσει.

«Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης της υγείας στην Κύπρο που επιδιώκει περισσότερη ποιότητα, καθολική πρόσβαση, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας», τόνισε ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ