Ο Γενικός Έφορος Εκλογών, σύμφωνα με ανακοίνωση από το ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, ανακοινώνει τη λήψη ειδικών μέτρων διευκόλυνσης για εκλογείς σε τροχοκάθισμα ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου 2026. Στόχος των μέτρων αυτών είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από άτομα με κινητικές αναπηρίες, μέσω της συνεργασίας με αρμόδιους φορείς και της κατανομής κατάλληλα διαμορφωμένων εκλογικών κέντρων.



Η ανακοίνωση του ΥΠΕΣ:



Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι για τη διευκόλυνση των εκλογέων σε τροχοκάθισμα θα εξασφαλιστούν από την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) τα στοιχεία των μελών της, ώστε να τους παρασχεθούν διευκολύνσεις στα εκλογικά κέντρα που θα κατανεμηθούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Εκλογείς σε τροχοκάθισμα που δεν είναι μέλη της Ο.ΠΑ.Κ. καλούνται όπως απευθυνθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στον αριθμό τηλεομοιότυπου 22 678 486, τα ακόλουθα στοιχεία:

Θέμα: «Διευκόλυνση εκλογέα σε τροχοκάθισμα»

Ονοματεπώνυμο:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:



