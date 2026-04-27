Θέλουμε ένα σχολείο που δεν παρακολουθεί απλώς την κοινωνία, αλλά τη διαμορφώνει, ανέφερε τη Δευτέρα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά τον χαιρετισμό της στην τελετή βράβευσης διαγωνισμού συγγραφής κειμένου με θέμα με θέμα «Άνθρωποι που εμπνέουν: Ξεπερνώντας τα έμφυλα στερεότυπα και τις κοινωνικές προσδοκίες». Η τελετή έλαβε χώρα στο Υπουργείο Παιδείας, στη Λευκωσία.

«Η Παιδεία σήμερα οφείλει να έχει ένα διευρυμένο ρόλο. Οφείλει να παρεμβαίνει, να διαμορφώνει στάσεις και να δίνει απαντήσεις στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Και ένα από αυτά, που μας αφορά όλους και όλες, είναι η έμφυλη βία και τα στερεότυπα που την παράγουν», επεσήμανε.

«Στη δική μας μεταρρυθμιστική προσέγγιση, το σχολείο είναι χώρος διαμόρφωσης συνείδησης και κοινωνικής αλλαγής. Θέλουμε ένα σχολείο που δεν παρακολουθεί απλώς την κοινωνία, αλλά τη διαμορφώνει. Ένα σχολείο που δίνει στα παιδιά τα εφόδια όχι μόνο να κατανοούν την πραγματικότητα, αλλά να την αλλάζουν», τόνισε.

Η Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «για μας, είναι στρατηγική επιλογή να ακούμε τα παιδιά, να τα ενδυναμώνουμε και να τα καθιστούμε συμμέτοχα στον δημόσιο διάλογο».

«Η ισότητα των φύλων συνιστά βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεμελιώδες δικαίωμα και κεφαλαιώδη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι για τον λόγο αυτό, είχε αναπτυχθεί Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2020-2025. «Στόχος της υπήρξε η δημιουργία μιας Ευρώπης που να διασφαλίζει την ισότητα των φύλων, όπου η έμφυλη βία, οι διακρίσεις λόγω φύλου και η διαρθρωτική ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών θα εκλείψουν. Μια Ευρώπη στην οποία γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια, σε όλη την πολυμορφία τους, θα είναι ίσοι και ίσες», σημείωσε.

«Η ισότητα των φύλων είναι δείκτης δημοκρατίας και κοινωνικής προόδου. Ως Κυβέρνηση αυτή την κατεύθυνση ακολουθούμε. Να διαμορφώσουμε μια κοινωνία όπου το φύλο δεν αποτελεί περιοριστικό όριο, σε οποιοδήποτε επίπεδο», συνέχισε.

«Σε αυτήν ακριβώς τη βάση οικοδομούμε τη μεταρρύθμιση στην Παιδεία. Ένα σχολείο σύγχρονο και συμπεριληπτικό δεν μπορεί να αγνοεί τα κοινωνικά φαινόμενα. Οφείλει να τα προλαμβάνει και να τα μετασχηματίζει. Για εμάς, η εκπαίδευση είναι καλλιέργεια αξιών και δεξιοτήτων ζωής», υπέδειξε η Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Ως Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της εν λόγω Στρατηγικής, υλοποιώντας πολιτικές και δράσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης. Στοχεύουμε στην προώθηση των αρχών που διακρίνουν τους δημοκρατικούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες», τόνισε.

Ανάμεσα σε άλλα, η Αθηνά Μιχαηλίδου σημείωσε τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα έτη 2024-2026, με ποικίλες δράσεις που στοχεύουν στη συμπερίληψη της ισότητας των φύλων σε θέματα που σχετίζονται με τις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, αλλά και στην ενδυνάμωση του ρόλου της οικογένειας στην προώθηση του στόχου της ισότητας των φύλων.

«Μέσα από τις πολιτικές μας, επενδύουμε συστηματικά σε ένα σχολείο που καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό και την ισότητα. Ενισχύουμε τα αναλυτικά προγράμματα με δεξιότητες ζωής, προωθούμε την κριτική σκέψη και ενδυναμώνουμε τους εκπαιδευτικούς ώστε να διαχειρίζονται ζητήματα βίας, διακρίσεων και αποκλεισμού. Παράλληλα, υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις για την πρόληψη της βίας και του σχολικού εκφοβισμού, γιατί το ασφαλές σχολείο είναι καθημερινή πράξη», υπογράμμισε.

«Η λειτουργία της Διατμηματικής Επιτροπής για την προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών και την εξάλειψη των Στερεοτύπων και των Διακρίσεων λόγω Φύλου στην εκπαίδευση είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το σχολείο μετατρέπεται σε ενεργό φορέα κοινωνικής αλλαγής», ανέφερε. «Μέσα από ένα Σχέδιο Δράσης, που αναθεωρείται ανά τριετία, εργαζόμαστε με συνέπεια και αξιολόγηση, έτσι ώστε η ισότητα να αποτελεί καθημερινή εμπειρία για κάθε παιδί», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενη προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι οι απόψεις τους και οι τοποθετήσεις τους τίθενται ως ασπίδα προστασίας της έμφυλης ισότητας και του αλληλοσεβασμού.

Ακόμη, κάλεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες να συνεχίσουν να αμφισβητούν και να διεκδικούν, καθώς και να ανοίγουν δρόμους εκεί όπου άλλοι βλέπουν όρια. «Η κοινωνία που θέλουμε, μια κοινωνία χωρίς βία, χωρίς διακρίσεις και χωρίς στερεότυπα, θα κτιστεί από εσάς. Εμείς, ως Πολιτεία, έχουμε την ευθύνη να σας δώσουμε τα εργαλεία για να το πετύχετε», κατέληξε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, ο Διαγωνισμός συγγραφής κειμένου διοργανώθηκε από την Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο φετινός διαγωνισμός είχε ως στόχο να προβληματίσει τα παιδιά και τους/τις νέους/νέες γύρω από την ισότητα των φύλων και τα έμφυλα στερεότυπα, που περιορίζουν επιλογές και ευκαιρίες, ώστε να αναγνωρίσουν πρόσωπα που εμπνέουν με τη στάση και τη δράση τους, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς του φύλου, να εκφράσουν με δημιουργικό τρόπο πώς ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να κυνηγά τα όνειρά του/της, ανεξαρτήτως φύλου και να εμπνευστούν από τα θετικά πρότυπα, οραματιζόμενοι έναν κόσμο ισότητας, σεβασμού και συνεργασίας.

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές/μαθήτριες Ε’ και Στ’ τάξεων Δημοτικού, μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων, καθώς και μαθητές/μαθήτριες Λυκείων και Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τέσσερα βραβεία στην κατηγορία των Δημοτικών Σχολείων, τέσσερα βραβεία στην κατηγορία των Γυμνασίων και τέσσερα βραβεία στην κατηγορία των Λυκείων/Τεχνικών Σχολών.



Πηγή: ΚΥΠΕ