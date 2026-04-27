Οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο επιβεβαιώνουν την επείγουσα ανάγκη για επίλυση του Κυπριακού αφού η υφιστάμενη κατάσταση δεν διασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια, ανέφερε τη Δευτέρα η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους, αναγνώσκοντας την κοινή διακήρυξη της Πρωτομαγιάς ενόψει των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της, την ερχόμενη Παρασκευή.

Διαβάζοντας το κείμενο στα ελληνικά σε διάσκεψη Τύπου στο Σπίτι της Συνεργασίας, στην παρουσία εκπροσώπων των τ/κ συντεχνιών – μελών της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, η κ. Χαραλάμπους πρόσθεσε ότι η συνολική λύση του Κυπριακού μπορεί να συμβάλει στην αποστρατικοποίηση, στη σταθερότητα και στην επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή.

«Η χώρα μας μπορεί να γίνει ζώνη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας, όπου όλοι οι εργαζόμενοι να ζουν και να εργάζονται σε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας» είπε. Σε αυτή τη συμβολική για την διεθνή εργατική τάξη μέρα, πρόσθεσε, με την κοινή τους διακήρυξη επαναλαμβάνουν το μήνυμα ότι «δεν συμβιβαζόμαστε με τη διαίρεση. Η επανένωση της χώρας μας παραμένει προτεραιότητα για την εργατική τάξη της Κύπρου. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ανάγκη για λύση στο συμφωνημένο πλαίσιο της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με ένα κράτος, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα» πρόσθεσε.

Εκφράζουν, συνέχισε, έντονη ανησυχία γιατί εδώ και σχεδόν 10 χρόνια δεν έχει υπάρξει καμιά ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό. «Η στασιμότητα και η απουσία διαλόγου, το συνεχιζόμενο αδιέξοδο οδηγούν σε εδραίωση της διχοτόμησης. Καλούμε τους δύο ηγέτες να δείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά στην βάση του πλαισίου Γκουτέρες, αποδεχόμενοι το κεκτημένο των συνομιλιών και αξιοποιώντας προς την κατεύθυνση αυτή την εκφρασμένη θέληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για πρόοδο πριν την λήξη της θητείας του» είπε.

Η ΓΓ της ΠΕΟ ανέφερε ότι πέραν του Κυπριακού, οι εργαζόμενοι στην Κύπρο αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα όπως η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί, η ανασφάλεια, οι επιθέσεις ενάντια στις συλλογικές συμβάσεις, τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας και υγείας.

«Οι συνθήκες αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για εντατικοποίηση του κοινού μας αγώνα, για επανένωση της πατρίδας μας και ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν τη σημασία της ενότητας και της ταξικής αλληλεγγύης της εργατικής τάξης στην Κύπρο με ενότητα και αποφασιστικότητα, με παρακαταθήκη τους αγώνες και τις αξίες των πρωτοπόρων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργατών που θεμελίωσαν το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου» συμπλήρωσε.

Με λάβαρο τη σημαία της «κόκκινης Εργατικής Πρωτομαγιάς» είπε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας για μια Κύπρο ειρηνική και επανενωμένη και για έναν καλύτερο κόσμο, με σύνθημα φέτος «Κοινός αγώνας για κοινή πατρίδα ενάντια στους πολέμους και την εκμετάλλευση».

Η φετινή Πρωτομαγιά, ανέφερε η κ. Χαραλάμπους, βρίσκει τους λαούς και τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με την κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και την ένταση της στρατικοποίησης. «Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και αιματοκυλούν τους λαούς με στόχο να ελέγξουν τους ενεργειακούς πόρους και να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη του κεφαλαίου», πρόσθεσε. Σημείωσε τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, την «συνεχιζόμενη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων», την επέμβαση στη Βενεζουέλα, το «απάνθρωπο εμπάργκο» σε βάρος της Κούβας, την στρατιωτική επίθεση στο Ιράν και το Λίβανο, τα οποία – είπε – είναι δείγματα της ενδυνόμενης ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. «Οι εργαζόμενοι επωμίζονται το κόστος των πολέμων πληρώνοντάς το με ανθρώπινες ζωές, με προσφυγιά και με τη συνεχή επιδείνωση των συνθηκών ζωής. Η ακρίβεια στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά μεγαλώνει» είπε.

Την κοινή διακήρυξη ανέγνωσε στα τουρκικά ο πρόεδρος της Dev İş, Σεμίχ Κολόζαλι. Μέλη της ΠΣΟ και συμμετέχουσες στην εκδήλωση συντεχνίες είναι: ΠΕΟ, Dev İş, KTAMS, KtÖS, KTOEÖS, BES, Koop Sen, DAÜ Sen.

Η ΓΓ της ΠΕΟ ανέφερε ότι το πρόγραμμα της Παρασκευής για την Πρωτομαγιά, όσον αφορά την ΠΕΟ, περιλαμβάνει συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 5 το απόγευμα με χαιρετισμούς από την ίδια και τον ΓΓ του ΑΚΕΛ και πορεία προς την νεκρή ζώνη μπροστά από το Λήδρα Πάλλας, όπου θα συνεννωθούν με την πορεία των τ/κ συντεχνιών. Εκεί θα απευθύνει χαιρετισμό ο ΓΓ της ΠΣO, Πάμπης Κυρίτσης και θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Πριν την Πρωτομαγιά, είπε, η ΠΕΟ διοργανώνει 60 συγκεντρώσεις σε χώρους σπιτιών και πέραν των 50 συνελεύσεων σε χώρους εργασίας.

Ο πρόεδρος της Dev İş ανέφερε ότι η δική τους συγκέντρωση θα γίνει στο πάρκο δίπλα στην Πύλη Κερύνειας, στην κατεχόμενη Λευκωσία και θα πορευθούν προς την νεκρή ζώνη και κάλεσε όλο τον κόσμο που είναι υπέρ των εργαζομένων και της εργατιάς να συμμετάσχει.

ΑΤΑ

Η Σωτηρούλα Χαραλάμπους χαιρέτισε τις κινητοποιήσεις των τ/κ συνδικαλιστικών οργανώσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα για το θέμα της ΑΤΑ σημειώνοντας ότι διαφάνηκε πως τα προβλήματα της εργατικής τάξης της Κύπρου και η ταξική αλληλεγγύη είναι μια ανάγκη, «επιβεβαιώνοντας ότι ό,τι βιώνουμε εμείς από τις επιθέσεις που δεχόμαστε από το κεφάλαιο και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που βιώνουν οι Τ/κ συνάδελφοί μας. Γι’ αυτό και με κάθε ευκαιρία εμείς δηλώνουμε την στήριξή μας σε αυτούς τους αγώνες».

Ευχαριστώντας την κ. Χαραλάμπους για την στήριξη ο κ. Κολόζαλι είπε ότι οι συντεχνίες έδωσαν τον τελευταίο μήνα έναν σκληρό αγώνα για το δικαίωμα στην ΑΤΑ και δυστυχώς, πρόσθεσε, η «κυβέρνηση», όχι μόνο δεν κάνει βήμα πίσω, αλλά τώρα προχωρά κι επιτίθεται στον κατώτατο μισθό.

Έναντι όλων αυτών των επιθέσεων που δέχονται οι εργαζόμενοι, πρόσθεσε, θα γίνουν οι εκδηλώσεις φέτος για την εργατική Πρωτομαγιά την ερχόμενη Παρασκευή.



Πηγή: ΚΥΠΕ