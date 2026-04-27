Σήμερα, βλέπουμε τα λόγια του μακαριστού Προέδρου της ΕΔΕΚ να είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, μετά από τρισάγιο στον τάφο του Βάσου Λυσσαρίδη πέντε χρόνια μετά από τον θάνατό του.

Ο κ. Λυσσαρίδης απεβίωσε στις 26 Απριλίου 2021, σε ηλικία 100 ετών.

Μετά το τρισάγιο, στεφάνι κατέθεσε στον τάφο του κ. Λυσσαρίδη, στο κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Λευκωσία, ο κ. Αναστασίου εκ μέρους της ΕΔΕΚ. Στεφάνια κατατέθηκαν και εκ μέρους της Νεολαίας ΕΔΕΚ, της Σοσιαλιστικής Γυναίκειας Κίνησης, της ΔΕΟΚ και της Νέας Αγροτικής Κίνησης.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με την παρακαταθήκη του κ. Λυσσαρίδη, ο κ. Αναστασίου ανέφερε ότι «σήμερα, βλέπουμε τα λόγια του μακαριστού Προέδρου της ΕΔΕΚ να είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. Βλέπουμε ότι όλοι πλέον μιλούν για τα εμπλεκόμενα συμφέροντα, έναν όρο τον οποίο χρησιμοποίησε πριν πάρα πολλά χρόνια και κανείς δεν μπορούσε να αντιληφθεί την έννοια αυτών των οποίων έλεγε».

Σήμερα, συνέχισε, «βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται στην περιοχή μας με τους διάφορους πολέμους και τις διάφορες συμμαχίες οι οποίες αναπτύσσονται και όλοι αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα να έχουμε άριστες σχέσεις με γειτονικά κράτη ούτως ώστε η μικρή μας πατρίδα να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα οποία γίνονται».

Αναφέρθηκε επίσης στην προκλητικότητα της Τουρκίας, κυρίως στην νεκρή ζώνη, και στην επεκτατική πολιτική την οποία ακολουθεί. «Άρα και η προσπάθεια του Βάσου Λυσσαρίδη για τη δημιουργία του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου φαίνεται ότι ήταν μία πολύ σωστή ενέργεια από μέρους μας», πρόσθεσε. Υπενθύμισε ότι ήταν η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα η οποία προώθησε το ενιαίο αμυντικό δόγμα. «Σήμερα, η ΕΔΕΚ θεωρεί ότι επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε, τα πολεμικά αεροσκάφη τα οποία υπάρχουν ήδη στην βάση Ανδρέας Παπανδρέου να παραμείνουν για να προστατεύσουν καλύτερα την αμυντική γραμμή της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

