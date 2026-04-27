Σημαντική μείωση στις παράτυπες μεταναστευτικές ροές καταγράφεται στην Κύπρο το πρώτο τετράμηνο του 2026, με τις αφίξεις να παρουσιάζουν μείωση κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενώ οι επιστροφές πλησιάζουν τις τρεις χιλιάδες, ξεπερνώντας αισθητά τον αριθμό των αφίξεων.

Μιλώντας στο ΡΙΚ ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης επεσήμανε, ότι η πρόκληση πλέον μετατοπίζεται από τον περιορισμό των ροών στη βελτίωση των διαδικασιών επιστροφών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε, η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για τον νέο κανονισμό επιστροφών.

Σύμφωνα με τον Ιωαννίδη, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φιλοσοφία της μηδενικής ανοχής απέναντι σε αλλοδαπούς που παρανομούν και ως εκ τούτου έχει ήδη αρχίσει η αφαίρεση καθεστώτων διεθνούς προστασίας από άτομα που εμπλέκονται σε σοβαρά ποινικά αδικήματα ή κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

