Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καταδίκασε έντονα "την πολιτική βία" που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ανακούφιση που ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, καθώς και όλοι οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση είναι ασφαλείς.

«Καταδικάζω έντονα την πολιτική βία στο χθεσινοβραδινό Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου», δήλωσε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η πολιτική βία «πρέπει να απορρίπτεται σθεναρά» και «δεν έχει θέση στις δημοκρατικές μας κοινωνίες».

I strongly condemn the political violence at last night’s White House Correspondents’ Dinner.



Relieved that @POTUS Donald Trump, @FLOTUS Melania Trump, and all attendees are safe.



Political violence must be firmly rejected. It has no place in our democratic societies. — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 26, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ