Με έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα των μνημείων, η Υφυπουργός Πολιτισμού , Βασιλική Κασσιανίδου χαιρέτισε, το Σάββατο, ημερίδα που διοργάνωσε το ICOMOS Κύπρου, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, με θέμα «Ζωντανή κληρονομιά, μνήμες από το Αεροδρόμιο Λευκωσίας», για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων και Χώρων.

Κατά τον χαιρετισμό της, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις για την Ημέρα αυτή στοχεύουν στην ανάδειξη της αξίας και της σημασίας του πολιτιστικού αποθέματος, αλλά και των προκλήσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση και τη βιωσιμότητά του, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ανάγκη ενσωμάτωσης των μνημείων στο σύγχρονο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον.

Αναφερόμενη στη φετινή θεματική της Παγκόσμιας Ημέρας «Living Heritage», η Υφυπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι αυτή αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας όχι μόνο των μνημείων, αλλά και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ορίζεται από την UNESCO, η οποία περιλαμβάνει προφορικές παραδόσεις, παραστατικές τέχνες, κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες και δεξιότητες που συνδέονται με τη φύση και τη χειροτεχνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι, παρότι δεν θεωρείται μνημείο βάσει νομοθεσίας, αποτελεί σημαντικό σύμβολο της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, λόγω της σύνδεσής του με την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Όπως είπε, το εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο έχει μετατραπεί σε σύμβολο μνήμης, αντοχής και ελπίδας.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην έκθεση φωτογραφίας του Άντρου Ευσταθίου, η οποία παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας ότι μέσα από αυτήν αναβιώνεται η τελευταία πτήση πριν από το 1974, συνδέοντας τη μνήμη με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η κ. Κασσιανίδου εξήρε το έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, τονίζοντας ότι εφαρμόζει δράσεις πρόληψης και μετριασμού κινδύνων με στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας των μνημείων και την ενίσχυση της σχέσης τους με την κοινωνία.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι προσπάθειες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές μετά τις καταστροφές που υπέστη η πολιτιστική κληρονομιά στις κατεχόμενες περιοχές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού ενισχύει τη διεθνή συνεργασία μέσω οργανισμών όπως το ICOMOS και το ICCROM, καθώς και μέσω συμμετοχής σε συμβάσεις της UNESCO και της Χάγης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε σχέση με το ζήτημα της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, ανέφερε ότι θα αναδειχθεί στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, καθώς αποτελεί πρόβλημα που εντείνεται σε περιόδους συγκρούσεων.

Η κ. Κασσιανίδου υπογράμμισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί θεμέλιο για το μέλλον και «γέφυρα ειρήνης», επισημαίνοντας ότι η προστασία της απαιτεί συλλογική δράση, συνεργασία με θεσμούς, οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών.

«Η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν είναι μόνο η ταυτότητα και η ιστορία μας, αλλά και το θεμέλιο για έναν καλύτερο κόσμο και μια γέφυρα ειρήνης. Για τη διαφύλαξή της απαιτείται συλλογική δράση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ