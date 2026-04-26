Την αναβάθμιση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος και μόνιμη παρουσία πολεμικών αεροσκαφών στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο ζήτησε την Κυριακή ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου, σε δηλώσεις του μετά το ετήσιο μνημόσυνο του ιδρυτή και πρώην Προέδρου του κόμματος, Βάσου Λυσσαρίδη, στον Ιερό Ναό Αγίων Ομολογητών, στη Λευκωσία.

Ο κ. Αναστασίου είπε ότι η ΕΔΕΚ μνημονεύει τον ιδρυτή της, συνεχίζοντας «την πορεία την οποία χάραξε για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, χωρίς ξένους στρατούς και εγγυήσεις».

Ανέφερε, ακόμη, ότι στην ΕΔΕΚ είναι «πολύ περήφανοι» που είδαν στην Κύπρο τα F-16 «να έρχονται για να στηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία», προσθέτοντας ότι το κόμμα θεωρεί πως «θα πρέπει να αναβαθμιστεί άμεσα το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα και να παραμείνει σε μόνιμη βάση η παρουσία πολεμικών αεροσκαφών στη βάση 'Ανδρέας Παπανδρέου' στην Πάφο».

Κληθείς να σχολιάσει την απουσία του πρώην Προέδρου της ΕΔΕΚ Γιαννάκη Ομήρου από το μνημόσυνο, ο κ. Αναστασίου είπε ότι πρόκειται για «προσωπική επιλογή του κ. Ομήρου».

Πρόσθεσε ότι η ΕΔΕΚ κάλεσε όλο τον κόσμο να παραστεί στο μνημόσυνο και «να συστρατευτεί, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στον αγώνα της ΕΔΕΚ», ώστε το κόμμα να έχει «μια γερή αντιπροσωπεία στη νέα Βουλή» και να συνεχίσει «να διαδραματίζει τον ιστορικό της ρόλο».

Ερωτηθείς κατά πόσον θεωρεί πως η υπόθεση ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς που αφορά τον τέως Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προεκλογική μάχη του κόμματος, ο κ. Αναστασίου είπε ότι πρόκειται για «προσωπική υπόθεση του τέως Προέδρου του κόμματος» και ότι «δεν έχει καμία σχέση» και «καμία εμπλοκή το κόμμα».

Η ΕΔΕΚ, συνέχισε, είναι «ξεκάθαρη στις θέσεις της μηδενικής ανοχής σε θέματα διαφθοράς και διαπλοκής» και παρακολουθεί «πολύ στενά την εξέλιξη της όλης υπόθεσης. Αν χρειαστεί, θα τοποθετηθούμε», πρόσθεσε.

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο πρώην Υπουργός Άμυνας, Κυριάκος Μαυρονικόλας, αναφέρθηκε στην πολιτική και ιστορική διαδρομή του Βάσου Λυσσαρίδη, τον οποίο χαρακτήρισε «εμπνευστή, οραματιστή και καθοδηγητή».

Ο κ. Μαυρονικόλας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη διαφωνία του Βάσου Λυσσαρίδη με τις Συμφωνίες Ζυρίχης–Λονδίνου, στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ το 1969, στην αντίστασή του κατά του πραξικοπήματος και στη στάση του σε κρίσιμες φάσεις του Κυπριακού, περιλαμβανομένης της αντίθεσής του στο Σχέδιο Ανάν.

Είπε ακόμη ότι ο Βάσος Λυσσαρίδης τίμησε τον κοινοβουλευτισμό στα 46 χρόνια της κοινοβουλευτικής του διαδρομής, πέντε από αυτά ως Πρόεδρος της Βουλής, και ότι «το πραγματικό χρέος απέναντί του» είναι να μείνει ζωντανή η παρακαταθήκη του και να συνεχιστεί ο αγώνας «για τη δημοκρατία», την κοινωνική δικαιοσύνη και την απελευθέρωση της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ