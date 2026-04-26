Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μεταβαίνει στο Μπρουνέι, όπου θα συμμετάσχει στην 25η Υπουργική Σύνοδο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η οποία πραγματοποιείται στις 27-28 Απριλίου 2026, στο Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν, πρωτεύουσα του Μπρουνέι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Υπουργική Σύνοδος αποτελεί κομβικό προπαρασκευαστικό στάδιο για την επετειακή Σύνοδο Κορυφής του 2027 (50 έτη σχέσεων ΕΕ-ASEAN), με στόχο την αναβάθμιση της συνεργασίας σε Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων της Συνόδου βρίσκονται η ενίσχυση της πολυμέρειας και της διεθνούς ασφάλειας, η ψηφιακή μετάβαση, η ενεργειακή ασφάλεια, η θωράκιση των εφοδιαστικών αλυσίδων και η θαλάσσια ασφάλεια.

Το ASEAN αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιφερειακούς οργανισμούς, απαρτιζόμενο από κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας (Μπρουνέι, Καμπότζη, Ινδονησία, Λάος, Μαλαισία, Μιανμάρ, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ και Ανατολικό Τιμόρ) και συνιστά βασικό εταίρο της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι η Σύνοδος πραγματοποιείται ανά διετία και αποτελεί βασικό μηχανισμό πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ-ASEAN.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών του ASEAN, καθώς και εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων των δύο οργανισμών.

Όπως αναφέρεται, η παρουσία της Κύπρου στη Σύνοδο εδράζεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στον Ινδο-Ειρηνικό. Αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο κ. Κόμπος θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων με ομολόγους του από κράτη μέλη του ASEAN, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ