Η ΕΔΕΚ είναι ένα κόμμα με βαριά ιστορία, αλλά και ένα κόμμα με μέλλον, είπε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, σημειώνοντας ότι στόχος της ΕΔΕΚ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές είναι να επανεκλέξει τέσσερις βουλευτές.

Ο κ. Αναστασίου αναφέρθηκε στις θέσεις του κόμματος για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας τη διεθνή του διάσταση, και σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και τα ΜΟΕ θα έπρεπε να συζητούνται σε επίπεδο διαπραγματευτών και όχι ηγετών.

Μίλησε, ακόμη, για ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου κατανομής του πλούτου, αλλά και για την κρίση των θεσμών. Όσον αφορά τις πρόσφατες αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη που εμπλέκουν μέλη του κόμματος, είπε ότι από την αρχή στόχος του κ. Δρουσιώτη ήταν «να χτυπηθεί η ΕΔΕΚ».

Απολογισμός κοινοβουλευτικής δράσης ΕΔΕΚ

Κληθείς να κάνει έναν σύντομο απολογισμό της κοινοβουλευτικής δράσης της ΕΔΕΚ την προηγούμενη πενταετία, ο κ. Αναστασίου είπε ότι ήταν μια «επιτυχημένη πενταετής παρουσία στη Βουλή», σημειώνοντας ότι η ΕΔΕΚ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, κυρίως στα θέματα που είχαν να κάνουν με τις εκποιήσεις, την έγκριση των προϋπολογισμών, και σε κοινωνικά θέματα, ιδίως σε θέματα υγείας και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. «Θεωρώ ότι ήταν μία παραγωγική πενταετία», είπε.

Η ΕΔΕΚ είχε εκλέξει τέσσερις Βουλευτές το 2021, με ποσοστό 6.72% και 24.022 ψήφους. Κατά τη διάρκεια της πενταετίας, δύο από τους τέσσερις Βουλευτές της αποχώρησαν, με τον Κωστή Ευσταθίου να ανεξαρτητοποιείται και τον Ανδρέα Αποστόλου να προσχωρεί στο ΔΗΚΟ. Ο κ. Αναστασίου είπε ότι αυτό «ήταν ένα πλήγμα για ‘μας», σημειώνοντας ότι Βουλευτής «επωφελήθηκε» από προτάσεις νόμου που ήταν παραγωγής των οργανωμένων ομάδων της ΕΔΕΚ ή και προηγούμενων Βουλευτών".

Ερωτηθείς για την ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα ενότητας και συμπόρευσης που απηύθυνε η ΕΔΕΚ το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Αναστασίου είπε ότι «είχα αναλάβει κάτω από δύσκολες συνθήκες την ηγεσία αυτού του ιστορικού κόμματος. Έχω κάνει κάλεσμα προς όλους τους συναγωνιστές. Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται», είπε, σημειώνοντας ότι το κόμμα στρέφει την προσοχή του «σε όλους αυτούς, οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν στις αρχές και αξίες της ΕΔΕΚ» και «όλοι μαζί δίνουμε αυτή τη στιγμή τη μάχη των Βουλευτικών εκλογών που είναι και ο μεγάλος στόχος», είπε.

Προτεραιότητες ΕΔΕΚ για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο

Ο κ. Αναστασίου είπε ότι η ΕΔΕΚ διαχρονικά έχει συμβάλει πολύ θετικά με τις προτάσεις της, κυρίως σε κοινωνικοοικονομικά θέματα, σημειώνοντας ότι το ΓεΣΥ ήταν πρόταση του ιστορικού ηγέτη της ΕΔΕΚ, Βάσου Λυσσαρίδη, παρά το ότι πέρασαν χρόνια για να υλοποιηθεί.

«Η ΕΔΕΚ διαχρονικά έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα με αξίες, με αρχές, κόμμα το οποίο αγωνίζεται για τους χαμηλά αμειβόμενους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους μονογονιούς», είπε, σημειώνοντας ότι μέσα από την ιστορία της έδειξε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο πολιτεύεται με σοβαρότητα.

«Για αυτό θέλουμε ο κυπριακός λαός όταν πάει στις κάλπες να λάβει σοβαρά υπόψη του τον ρόλο και την ιστορία του κάθε κόμματος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «είναι φρόνιμο να έχουμε κριτήρια. Αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που ο κόσμος βγάζει αγανάκτηση. Υπάρχουν ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα, υπάρχει φτωχοποίηση, υπάρχουν αδικίες, βλέπουμε τους θεσμούς αυτή τη στιγμή να περνούν μια κρίση. Είναι κατανοητό αυτό το οποίο νιώθει ο κυπριακός λαός, αλλά πάντοτε πρέπει να κρίνουμε με νηφαλιότητα και όχι την ώρα που νιώθουμε οργή», επισήμανε.

Απαντώντας για τις προτεραιότητες της ΕΔΕΚ τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιου που αναμένεται για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. «Δεν έχουμε αγγίξει αυτό το κομμάτι εδώ και 30 τόσα χρόνια. Γι’ αυτό έχουμε ήδη δει και τον Υπουργό Εργασίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων», είπε, εκτιμώντας ότι θα πρέπει η κατώτατη σύνταξη να είναι γύρω στα €800, για να αναπληρώνει την αγοραστική δύναμη που χάθηκε.

«Θα πρέπει ουσιαστικά να σκύψουμε σε αυτά τα θέματα και να στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, κυρίως τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν πάρει στους ώμους τους την οικονομία του τόπου, τόσο μετά την εισβολή του 1974, αλλά και μετά το κούρεμα του 2013», είπε, προσθέτοντας ότι «βλέπουμε ότι ευημερούν οι δείκτες της οικονομίας μας. Αυτό θα πρέπει να δοθεί ως αντάλλαγμα στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έδωσαν τη μάχη τους όλα αυτά τα χρόνια, για να έχουμε μια καλή οικονομία, να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια».

Στόχος η εκλογή τεσσάρων Βουλευτών

Ερωτηθείς για το τι θα θεωρήσει επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές η ΕΔΕΚ, ο Νίκος Αναστασίου είπε ότι «στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τους 4 Βουλευτές. Θέλουμε να έχουμε μία σωστή κοινοβουλευτική παρουσία, ούτως ώστε να μπορούμε να διαδραματίσουμε τον ρυθμιστικό μας ρόλο. Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος θα επιτευχθεί, αν τα αποτελέσματά μας κυμανθούν στο 5-6%».

Σημείωσε ότι το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό. «Είχαμε απογοητεύσει. Θεωρώ ότι η ΕΔΕΚ θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της κατά κύριο λόγο στον κόσμο της, για να υπάρξει η απαραίτητη συσπείρωση, ούτως ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας», είπε.

Ερωτηθείς αν σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου, τίθεται θέμα ηγεσίας, ο κ. Αναστασίου είπε ότι «δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά να είστε βέβαιοι ότι έχω τη δύναμη να πράξω αυτό που επιβάλλεται».

Θέσεις ΕΔΕΚ στο Κυπριακό

Κληθείς να αναφερθεί συνοπτικά στις θέσεις του κόμματος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι για την ΕΔΕΚ το Κυπριακό είναι «ξεκάθαρα θέμα εισβολής, κατοχής και παράνομου εποικισμού. Η ΕΔΕΚ θεωρεί ότι οι όποιες διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν από αυτό το σημείο. Θα πρέπει να υπάρξει λύση του Κυπριακού, με πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, των εποίκων, καθώς και αλλαγή των εγγυητριών δυνάμεων με ευρωπαϊκές εγγυήσεις και κατάργηση των μονομερών επεμβατικών δικαιωμάτων».

Όσον αφορά την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, είπε ότι η ΕΔΕΚ πιστεύει ότι θα πρέπει η λύση του Κυπριακού να είναι στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. «Δεν μπορεί η όποια λύση στο Κυπριακό να παρεκκλίνει από τις αρχές και τις αξίες του ευρωπαϊκού κεκτημένου», είπε, σημειώνοντας ότι «δεν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι δεύτερης κατηγορίας».

Ερωτηθείς αν το κόμμα στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κρανς Μοντανά, είπε ότι «θεωρούμε ότι κινείται προς την ορθή κατεύθυνση», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι τα ΜΟΕ θα έπρεπε να συζητούνται σε επίπεδο διαπραγματευτών.

Επισήμανε ότι ένα ουσιαστικό ΜΟΕ που θα πρέπει να προταχθεί είναι η εφαρμογή των ψηφισμάτων 550 και 789 του ΟΗΕ, για την επιστροφή των μόνιμων κατοίκων της Αμμοχώστου, υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών. «Ένα τέτοιο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα βοηθήσει ουσιαστικά στην περαιτέρω προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού. Το να διορθώνουμε ένα κοιμητήριο από τη μία πλευρά, ένα κοιμητήριο από την άλλη, ή ένα μιναρέ και μία εκκλησία δεν είναι η ουσία του κυπριακού προβλήματος», είπε.

Ερωτηθείς αν η ΕΔΕΚ θέτει ζήτημα παραμονής των Βρετανικών Βάσεων, είπε ότι η ΕΔΕΚ είναι διαχρονικά ενάντια στις Βρετανικές Βάσεις, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. «Οι Βρετανικές Βάσεις αποτελούν αποικιοκρατικό κατάλοιπο. Ήρθε η ώρα να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο», είπε, σημειώνοντας ότι χρειάζεται ένας οδικός χάρτης. «Θεωρώ ότι η κυβέρνηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε.

Επανεξέταση στον τρόπο κατανομής του πλούτου

Κληθείς να παραθέσει τις θέσεις του κόμματος για την οικονομία, ο κ. Αναστασίου είπε ότι «αυτή τη στιγμή βλέπουμε να συσσωρεύεται ο πλούτος», είπε, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι «ο αιματοδότης της οικονομίας μας», καθώς και ο κόσμος, του οποίου μειώνεται η αγοραστική δύναμη. «Το να μαζεύεται ο πλούτος στους ολιγάρχες και να μειώνεται η αγοραστική δύναμη του απλού πολίτη είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Χρειάζεται να γίνει μία επανεξέταση στον τρόπο κατανομής του πλούτου», είπε, ώστε να ευημερούν όλοι.

Απαραίτητη η εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κ. Αναστασίου είπε, ακόμα, ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς. «Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τα βλέπουμε. Αλλά αν φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο ίδιο το κράτος, τότε μιλάμε για χάος», είπε.

Σημείωσε ότι από τη μία πρέπει να προστατευτούν οι θεσμοί, αλλά, από την άλλη, «και οι ίδιοι οι θεσμοί θα πρέπει να κάνουν εκείνες τις κινήσεις, ώστε να νιώσει ο Κύπριος πολίτης ότι ζει σε ένα σωστό δημοκρατικό κράτος».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι στελέχη της πρώτης γραμμής της ΕΔΕΚ εμπλέκονται σε έρευνες της Αστυνομίας, είπε ότι το θέμα που αφορά τον τέως Πρόεδρο του κόμματος «είναι καθαρά προσωπικό του, σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται η ΕΔΕΚ. Εμείς θέλουμε να δοθεί άπλετο φως γύρω από αυτήν την υπόθεση και να λάμψει η αλήθεια. Μηδενική ανοχή από πλευράς της ΕΔΕΚ σε θέματα διαφθοράς και διαπλοκής», είπε.

Όσον αφορά τη συμπερίληψη στελεχών της ΕΔΕΚ στις αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη, είπε ότι «είναι κάτι το οποίο επίσης δεν μας αγγίζει». Σημείωσε ότι ο κ. Δρουσιώτης είχε στόχο από την αρχή «να χτυπηθεί η ΕΔΕΚ», αφού οι αναφορές του στον Δημήτρη Παπαδάκη, αντί να είναι ως «υποψήφιος Βουλευτής του Άλμα» ήταν ως «τέως Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ». Όσον αφορά τον Μορφάκη Σολωμονίδη, είπε ότι «τότε που υποτίθεται ότι υπάρχει μία σκιά και κατηγορείται, δεν είχε κανένα αξίωμα» στο κόμμα. Άρα, είπε, «η αναφορά και μόνο σε πρωτοκλασάτα στελέχη δείχνει ότι ήταν στοχοποιημένη η ΕΔΕΚ σε αυτή τη δήλωση».

Καταληκτικά, ο κ. Αναστασίου είπε ότι η ΕΔΕΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα, με βαριά ιστορία, αλλά είναι και ένα κόμμα το οποίο έχει μέλλον. «Αυτό φαίνεται μέσα από τα ψηφοδέλτια μας. Το 25% είναι γυναίκες και το 60% των υποψηφίων μας είναι άτομα τα οποία είναι κάτω των 45 χρόνων, κάτι το οποίο δείχνει ότι η ΕΔΕΚ έχει μέλλον και θα διαδραματίσει τον ρόλο της, όπως τον διαδραμάτιζε μέχρι τώρα».

Πηγή: ΚΥΠΕ