Μηνύματα με αιχμές από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος καλεί το ΑΛΜΑ να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του στο Κυπριακό.

Αφορμή για τη δήλωση αποτέλεσε, όπως ανέφερε, η απουσία οποιασδήποτε ανακοίνωσης από πλευράς του ΑΛΜΑ για την επέτειο της απόρριψης του Σχέδιο Ανάν.

Αυτούσια η δήλωση:

Με αφορμή το ότι δεν είδαμε χθες οποιαδήποτε ανακοίνωση του ΑΛΜΑ για την επέτειο της απόρριψης του Σχεδίου Ανάν, θα ήταν καλά το ΑΛΜΑ να ξεκαθαρίσει τη θέση του για αυτό το κορυφαίο ιστορικό γεγονός στον κυπριακό λαό.

Τιμούν την περήφανη στάση του Τάσσου Παπαδόπουλου κατά το δημοψήφισμα, ή υιοθετούν τις τότε θέσεις και δηλώσεις του αναπληρωτή προέδρου του ΑΛΜΑ κ. Χαρίδημου Τσούκα, ο οποίος έχει αναφέρει μεταξύ άλλων σε άρθρα του τα ακόλουθα:

«…οι ευρωπαίοι θεωρούν πως η Κύπρος δεν έπρεπε να είναι μέλος της ΕΕ…

…Θεωρούν ότι «εξαπατήθηκαν» με το ελληνοκυπριακό «όχι» στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν…»

«…Κατόπιν […] εμβληματικών περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, π.χ. καταθέσεις Μιλόσεβιτς, ο αρθρογράφος οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος δεν είναι ένα νορμάλ κράτος…»

Με τα προαναφερόμενα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΑΛΜΑ κ. Τσούκας φαίνεται να υιοθετεί πλήρως τις ύβρεις και τη λάσπη εναντίον του Τάσσου Παπαδόπουλου κατά την επίδικη περίοδο.

Οφείλουμε λοιπόν να ρωτήσουμε:

Το ΑΛΜΑ καταδικάζει αυτές τις αναφορές του κ Τσούκα, ή, υιοθετεί τις ύβρεις κατά του Τάσσου Παπαδόπουλου;

Αναμένουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις τους με ενδιαφέρον.

Γιατί είναι καιρός επιτέλους να σταματήσει το ΑΛΜΑ να κρύβεται στο κυπριακό και να πει καθαρά τις θέσεις του στον κυπριακό λαό.

Απάντηση Οδυσσέα σε Νικόλα Παπαδόπουλο

Αγαπητέ Νικόλα,

Αυτές είναι οι θέσεις αρχών του Κινήματος Άλμα για το Κυπριακό, όπως καταγράφονται στο Καταστατικό μας. Είναι τόσης έκτασης όσο περίπου και στο δικό σας Καταστατικό. Εάν και εφόσον ο Πρόεδρος τον οποίο εφηύρατε καταφέρει να κάμψει την τουρκική αδιαλλαξία, ώστε να αρθεί η σημερινή στασιμότητα, για την οποία μάλιστα τα Ηνωμένα Έθνη του επιρρίπτουν και την ευθύνη, αν λοιπόν επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, τότε θα τοποθετηθούμε επί όλων των πτυχών της λύσης που θα διαπραγματευτεί και πετύχει ο Πρόεδρος.

ΥΓ.1 Καταλαβαίνω το λόγο που επικαλείσαι τον αείμνηστο Τάσσο Παπαδόπουλο. Τον περιγράφει γλαφυρά ο εθνικός μας ποιητής: «Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σού έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.»

ΥΓ.2 Ο Χαρίδημος Τσούκας θα σου απαντήσει ο ίδιος σε όσα διαστρεβλωτικά αναφέρεις.

Αυτές είναι οι θέσεις αρχών του Κινήματος Άλμα για το Κυπριακό, όπως καταγράφονται στο Καταστατικό μας. Είναι τόσης έκτασης όσο περίπου και στο δικό σας Καταστατικό.

Εάν και εφόσον ο Πρόεδρος τον οποίο εφηύρατε καταφέρει να κάμψει την τουρκική… pic.twitter.com/x3Z4G2wnSV — Odysseas Michaelides (@OMichaelides) April 25, 2026

Επανήλθε ο Νικόλας Παπαδόπουλος με νέα ανάρτηση, αφού όπως ανέφερε «πάλι δεν μας λες τις θέσεις σου»

Αγαπητέ,

Πάλι δεν μας λες τις θέσεις σου. Καταδικάζεις τις δηλώσεις Τσούκα ή όχι;

Θεωρείς περήφανη την στάση του Τάσσου στο δημοψήφισμα ή συμφωνείς με τον Τσούκα;

ΥΓ. Εσύ ποιον υποψήφιο στήριξες στις προηγούμενες εκλογές;