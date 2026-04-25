Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, έχουμε χρέος να διατηρούμε και να μεταλαμπαδεύουμε την ιστορική μνήμη, ως θεμέλιο για τη διαμόρφωση ταυτότητας και αξιών, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ονοματοδοσίας του κυκλικού κόμβου Έγκωμης – Αγίου Δομετίου σε «Τάσος Μάρκου».

Ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για μια πράξη με «ιδιαίτερο συμβολισμό», τονίζοντας ότι συνδέει τον δημόσιο χώρο με την ιστορική μνήμη και την εθνική συνείδηση, ενώ εξέφρασε βαθύ αίσθημα τιμής και συγκίνησης για την παρουσία του στην τελετή.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε εκτενώς στον Τάσο Μάρκου, σημειώνοντας πως ήταν ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην προάσπιση της πατρίδας και ενσάρκωσε στην πράξη τις αξίες της ελευθερίας, της ευθύνης και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Υπενθύμισε ότι εντάχθηκε σε νεαρή ηλικία στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955 και ότι πορεύτηκε με ήθος και σεμνότητα, θεωρώντας την προσφορά του προς την πατρίδα ως καθήκον.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στρατιωτική του πορεία μετά την ανεξαρτησία, ως αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς και απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων, όπου διακρίθηκε για την πειθαρχία και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος.

Αναφερόμενος περαιτέρω στη δράση του ήρωα, είπε ότι τον Φεβρουάριο του 1972, μαζί με συναδέλφους του, συνέβαλε στην αποκάλυψη σχεδίου πραξικοπήματος, παραδίδοντας σχετικό έγγραφο στην Κυβέρνηση.

Υπογράμμισε ότι η κορύφωση της πορείας του ήρθε το 1974, κατά την τουρκική εισβολή, όταν ο Τάσος Μάρκου βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των μαχών στην Κερύνεια ως ταγματάρχης, ενώ κατά τη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων στην περιοχή της Κυθρέας τα ίχνη του χάθηκαν, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται μέχρι σήμερα στους αγνοούμενους ήρωες της Κύπρου.

«Η δράση του Τάσου Μάρκου δεν αποτελεί μόνο μια ιστορική αναφορά. Αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ευθύνης, αντίστασης και αξιοπρέπειας. Υπενθυμίζει ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία της πατρίδας μας δεν ήταν ποτέ ούτε εύκολες ούτε αυτονόητες», είπε.

Σχετικά με την απόφαση για την ονοματοδοσία, ο κ. Ιωάννου επεσήμανε ότι κάθε πολίτης που θα διέρχεται από τον συγκεκριμένο κυκλικό κόμβο θα καλείται να αναστοχαστεί το ιστορικό βάρος του ονόματος που φέρει.

Τόνισε τη σημασία της πράξης για τις νεότερες γενιές, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί υποχρέωση απέναντι στο παρελθόν αλλά και θεμέλιο για το μέλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ