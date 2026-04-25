Έμφαση στην ενίσχυση μέσω του μηχανισμού SAFE και στην προοπτική συμφωνίας SOFA, που αφορά τη ρύθμιση της παρουσίας και φιλοξενίας γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο για ανθρωπιστικές και επιχειρησιακές αποστολές, έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, την Πέμπτη, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας στην πλατφόρμα Χ, το Σάββατο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στη σημασία της συνδεσιμότητας και στον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στον διάδρομο IMEC, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων Ευρώπης–Μέσης Ανατολής–Ινδίας.

Προστίθεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε τις υφιστάμενες συμφωνίες που καλύπτουν τομείς όπως η εκπαίδευση, η γλωσσική και πανεπιστημιακή συνεργασία, ο αθλητισμός και η συνεργασία μεταξύ των διπλωματικών ακαδημιών, ενώ ανέδειξε και τη στήριξη της Γαλλίας σε κρίσιμα ζητήματα για την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως η ένταξη στη ζώνη Σένγκεν, η ενεργειακή συνεργασία και οι ευρύτερες ευρωπαϊκές και περιφερειακές πρωτοβουλίες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο πολιτικής σύγκλισης και τη διαχρονική στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών.