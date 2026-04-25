Tην ελπίδα ότι η άτυπη συνάντηση ηγετών της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο θα αποτελέσει την αρχή ενός πιο συνεπούς και προσανατολισμένου σε αποτελέσματα διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της εξέφρασε την Παρασκευή το βράδυ o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι ο διάλογος αυτός έχει έναν σαφή και κοινό στόχο, «μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Χέρι με χέρι με μια ισχυρότερη, πιο σταθερή περιοχή. Και εταιρικές σχέσεις που αποδίδουν και διαρκούν. Η Κύπρος, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως γέφυρα. Μια γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής μας. Μια γέφυρα που συνδέει και αποδίδει. Πάντα σύμφωνη με τον ρόλο μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας. Διότι οι κρίσεις και οι προκλήσεις ανοίγουν τον δρόμο για ευκαιρίες. Αυτός είναι ο δρόμος που βαδίζουμε σήμερα», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ