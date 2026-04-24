Στις εκλογές της 24ης Μαϊου αποτελούμε την πιο αξιόπιστη επιλογή για τους συμπολίτες μας, μακριά από πειραματισμούς και ανέξοδες υποσχέσεις, δεν μας αγγίζει η φθορά των παραδοσιακών κομμάτων και συγκεντρώνουμε την εμπειρία και την γνώση, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου σε προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ της Παρασκευής για παρουσίαση των υποψήφιων Βουλευτών του κόμματος.

Ο κ. Χρίστου είπε ότι στις εκλογές του Μαϊου, που θα καθορίσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την πορεία του τόπου μας, χρειάζεται να ενισχυθεί όσο ποτέ άλλοτε μια φωνή σταθερή, καθαρή και αποφασιστική.

«Πιο πολλές Ελαμίτισσες και Ελαμίτες Βουλευτές σημαίνει ότι θα αποκτήσουμε τη δυνατότητα να επηρεάζουμε ή να καθορίζουμε αποφάσεις, να ασκούμε αποτελεσματική πίεση στην εκτελεστική εξουσία και να υψώνουμε τείχος προστασίας απέναντι σε άδικες πρακτικές», ανέφερε.

Ανέφερε ότι στο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται γυναίκες και άντρες, εργαζόμενοι που γνωρίζουν τι σημαίνει μόχθος, επαγγελματίες που παλεύουν καθημερινά για να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους, νέοι άνθρωποι που αρνούνται να εγκαταλείψουν τα όνειρά τους, γονείς που αγωνιούν για το αύριο των παιδιών τους και άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες, με τους υπόλοιπους πολίτες.

«Έτοιμοι όμως, να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην προσπάθειά μας για καλύτερες μέρες. Καθαρές φωνές και δυνατές παρουσίες που προέρχονται από κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Από κάθε κοινωνική ομάδα. Μπορεί συγκεντρωτικά να έχουν διαφορετικές εμπειρίες και αφετηρίες, αλλά μας ενώνει ένας κοινός στόχος, να συμβάλουμε καθοριστικά, στην πολιτική αλλαγή», ανέφερε.

Για το Κυπριακό επανέλαβε ότι το ΕΛΑΜ διεκδικεί σταθερά λύση που να περιλαμβάνει την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επιστροφή των νόμιμων κατοίκων στις πατρογονικές τους εστίες.

«Πολλοί θα ισχυριστούν ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Εμείς απαντούμε, ότι αυτή, είναι η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση και στρατηγική επιδίωξη που να εξασφαλίζει την επιβίωση των Ελλήνων της Κύπρου», ανέφερε.

Ο κ. Χρίστου είπε ότι στα κατεχόμενα εδάφη της πατρίδας μας, δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχουν νόμιμες αρχές, δεν υπάρχουν νόμιμες εκλογικές διαδικασίες ούτε και πολιτικά κόμματα αλλά μόνο η συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή.

Για το μεταναστευτικό ο κ. Χρίστου είπε ότι περιοχές ολόκληρες χάνουν τον χαρακτήρα τους και σε αρκετές περιπτώσεις γκετοποιούνται με την κοινωνική συνοχή να δοκιμάζεται και την Κύπρο, όπως την γνωρίζουμε, να κινδυνεύει να χαθεί.

«Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το κόστος του μεταναστευτικού για την περίοδο 2021-2024 προσεγγίζει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Τα στοιχεία αυτά οφείλουν να παρουσιάζονται με πλήρη διαφάνεια, ώστε η κοινωνία να αντιλαμβάνεται που καταλήγουν τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι με ένα ενισχυμένο ΕΛΑΜ στη νέα Βουλή, θα επιδιώξουν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα για τον τερματισμό της παράνομης μετανάστευσης.

Για την οικονομία ο κ. Χρίστου είπε στην ομιλία του ότι η άμεση ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, η στήριξη του τουριστικού κλάδου και η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ευκαιρίες για τη εισαγωγή νεοφυών επιχειρήσεων και την περαιτέρω προώθηση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, θα συμβάλουν θετικά στη διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης στρατηγικής με στόχο μια πιο ανθεκτική οικονομία που δε θα επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες.

Αναφορά έκανε και στην διαφθορά, σημειώνοντας ότι τα όσα αποκαλύπτονται καθημερινά ενισχύουν την αμφισβήτηση των θεσμών και μεγαλώνουν το χάσμα εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

«Γι’ αυτό απαιτείται μηδενική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, πραγματική λογοδοσία και ξεκάθαρη πολιτική βούληση για τιμωρία όλων όσων ευθύνονται», είπε.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ είπε επίσης ότι ένα κράτος πρόνοιας οφείλει να ανταποκριθεί στον ρόλο του παρέχοντας συντάξεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Είπε επίσης ότι η παραδοσιακή οικογένεια και η ορθόδοξη πίστη, αποτέλεσαν στυλοβάτες της κοινωνίας μας για αιώνες και αυτές οι αξίες σήμερα απειλούνται, αφού κατά τον ίδιο «βάλλονται από αρρωστημένες ιδεολογίες, που προωθούν αφύσικες νοοτροπίες εις βάρος των παιδιών μας, μέσω της επιβολής της Λοάτκι ατζέντας».

«Στην ίδια γραμμή βρίσκεται και το ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Κατά τη δική μας προσέγγιση, αυτά δεν είναι πρόοδος, ούτε εξέλιξη. Είναι απλά παροξυσμός», υποστήριξε.

Οι υποψήφιοι του ΕΛΑΜ ανά επαρχία

Επαρχία Λευκωσίας

Χρίστου Χρίστος, Αγαπίου Χριστίνα (Τίνα), Αντωνίου Σωτήρης, Γεωργιάδου Ρούλα, Γεωργίου Αλέξανδρος, Διονυσίου Ανδρούλα ('Αντρη), Ιωάννου Παύλος, Καϊρίνος Χαράλαμπος, Κεμιτζή Ελισάβετ (Λίζα), Κουντουρέσιης Πέτρος, Κυπριανού Φοίβος, Παπαχαραλάμπους Ανδρέας, Πελεκάνος Μάριος, Πλατού Ιάκωβος, Πουλικκάς Μάριος, Σπανός Σάββας, Στυλιανού Λευκή, Στυλιανού Στυλιανός (Στέλιος), Χατζησυμεού Παναγιώτης

Επαρχία Λάρνακας

Αλαμάνγκος Βαλεντίνος, Ιωάννου Σωτήρης, Καδής Ανδρέας, Μιχαηλίδης Ζήνωνας, Πασιουρτίδης Στέλιος, Χριστοδούλου Αντριάνα

Επαρχία Λεμεσού

Αθανασιάδης Ζαχαρίας, Αλεξάνδρου Αλέξης, Ανωγυριάτης Πόλης, Γεωργίου Κωνσταντίνος, Γλυκύ Νάταλυ, Μέφερη Έφη, Παμπόσκης Κωνσταντίνος, Παναρέτου Πανάρετος, Παστελλά Μαρία, Στυλιανού Ανδρέας, Στυλιανού Περικλής, Χαμπουλλάς Ευγένιος

Επαρχία Αμμοχώστου

Ανδρέου Απόστολος, Γαβριήλ Καλλισθένη, Κάστανου Ζαφείρω, Κορυτσά Μαρία, Κούρτη Νεφέλη, Κωνσταντίνου Αλέξιος, Νικολάου Δημήτρης, Παπαγιάννης Λίνος, Σάββα Ιωάννης, Φλουρέντζου Μάριος, Χατζηγεωργίου Λίνος

Επαρχία Πάφου

Γρηγορίου Χαράλαμπος, Θεοχάρους Γιώργος , Μιχάλης Μιχαήλ, Δημήτρης Παπαδημήτρης, Κυριάκος Σάββα

Επαρχία Κερύνειας

Βασιλείου Πολυξένη (Πόλα), Δρουσιώτης Κυριάκος, Τοούλας Γιώργος.