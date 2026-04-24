Η Υπογραφή Κοινής Διακήρυξης για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου αποτελεί μια ουσιαστική και πολυεπίπεδη πολιτική αναβάθμιση μιας σχέσης που έχει ήδη αποδείξει την αξία της στην πράξη με τη διμερη σχέση να εισέρχεται πλέον σε ένα πιο ώριμο, θεσμικά εδραιωμένο και στρατηγικά οργανωμένο επίπεδο, αναφέρουν αρμόδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερης γεωπολιτικής και διπλωματικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνεπή, σταθερό προσανατολισμό της εξωτερικής της πολιτικής, οικοδομεί σχέσεις βάθους με χώρες-κλειδιά της περιοχής.

«Σε μια περίοδο έντονων και αλληλένδετων γεωπολιτικών αναταράξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η περαιτέρω σύσφιξη και θεσμική εμβάθυνση των σχέσεων Κύπρου και Αιγύπτου αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική βαρύτητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα της ευρύτερης περιοχής», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Τονίζουν επιπρόσθετα ότι η σημασία της Διακήρυξης καθίσταται ακόμη πιο εμφανής μέσα από τον προσωπικό και πολιτικό ρόλο του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχει επενδύσει συστηματικά στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με την Αίγυπτο αλλά και με όλες τις άλλες χώρες της περιοχής.

«Η σχέση Κύπρου και Αιγύπτου εξελίσσεται δυναμικά μέσα από σταθερή πολιτική επένδυση, διαρκή επαφή σε ανώτατο επίπεδο και συγκεκριμένες, μετρήσιμες πρωτοβουλίες. Πρόκειται για μια Διακήρυξη που προσδίδει ουσιαστικό πολιτικό βάθος, διασφαλίζει θεσμική συνέχεια και ενισχύει το πρακτικό περιεχόμενο στις ήδη εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών», αναφέρουν.

Σημειώνουν ακόμη ότι η υπογραφή της Διακήρυξης θέτει τη συνεργασία Κύπρου - Αιγύπτου σε ένα ακόμη πιο σαφή και συνεκτικό πλαίσιο, με συγκεκριμένους άξονες, ενισχυμένο και πιο συστηματικό συντονισμό και σαφή προοπτική υλοποίησης σε τομείς που έχουν άμεση σημασία για τα εθνικά συμφέροντα και των δύο κρατών.

Τονίζεται ότι η αιγυπτιακή Προεδρία έχει ήδη καταγράψει δημόσια την πρόθεση του Καϊρου να αναβαθμίσει τη σχέση με την Κύπρο σε στρατηγική εταιρική σχέση, επί τη βάσει του προχωρημένου επιπέδου των διμερών δεσμών και του ουσιαστικού συντονισμού σε περιφερειακά και διεθνή φόρα.

Οι πηγές σημειώνουν ότι με τη Διακήρυξη ενισχύεται ο πολιτικός συντονισμός στο ανώτατο επίπεδο και αυτή εδραιώνει και ενισχύει περαιτέρω μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο ηγεσιών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο τακτική, πιο δομημένη και πιο αποτελεσματική επικοινωνία.

«Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται αντιμέτωπες με σύνθετες και αλληλένδετες προκλήσεις, όπου οι χώρες που μοιράζονται κοινή αντίληψη για τη σταθερότητα, τη νομιμότητα και τη συνεργασία καλούνται να συντονίζονται ακόμη πιο στενά», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Για την ενέργεια επισημαίνεται ότι Κύπρος και Αίγυπτος έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές συμφωνίες για την αξιοποίηση κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, όπως τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη», μέσω συμφωνιών που υπογράφηκαν στην παρουσία των Προέδρων Χριστοδουλίδη και Αλ Σίσι.

«Η νέα στρατηγική προσέγγιση ενισχύει και εμβαθύνει περαιτέρω αυτή τη συνεργασία και την τοποθετεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειακής ασφάλειας, διαφοροποίησης πηγών και διασύνδεσης της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη», αναφέρεται.

Η Διακήρυξη, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, έχει σαφή και ενισχυμένη οικονομική διάσταση και η αναβάθμιση της σχέσης δημιουργεί καλύτερες και πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για εμπόριο, επενδύσεις και επιχειρηματική συνεργασία.

Εξάλλου τονίζουν πως η Διακήρυξη ενισχύει και εξειδικεύει περαιτέρω το περιεχόμενο της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και περιφερειακής σταθερότητας καθώς Κύπρος και Αίγυπτος είναι δύο χώρες με κρίσιμη γεωγραφική θέση, με κοινή αντίληψη για την ανάγκη σταθερότητας και με σαφές συμφέρον να λειτουργούν ως παράγοντες συνεννόησης και ασφάλειας στην περιοχή.

«Η ενίσχυση αυτής της συνεργασίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αναβαθμίζει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου και προβλέψιμου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο», τονίζεται.

Για την συνεργασία και τις επαφές στους τομείς της τεχνολογίας, εκπαίδευσης, περιβάλλοντος και συνδεσιμότητας οι πηγές τονίζουν τη σημασία της διάστασης αυτής, καθώς «μια στρατηγική σχέση δεν κρίνεται μόνο από τις κυβερνητικές επαφές, αλλά και από το πόσο βαθιά διαχέεται στην κοινωνία, στην οικονομία, στην παιδεία και κυρίως στη νέα γενιά».

Η υπογραφή της Διακήρυξης, τονίζεται, είναι μια εξέλιξη που καταδεικνύει ότι η Κύπρος συμμετέχει ενεργά και με ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των περιφερειακών εξελίξεων, μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης, θεσμική σοβαρότητα και απτά αποτελέσματα.

