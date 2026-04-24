Θετικά αποτιμάται το αποτέλεσμα του διήμερου Ατυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μιχάλης Μούτσελος, ο οποίος ξεχώρισε ιδιαίτερα την συζήτηση για το Αρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ και την παρουσία ηγετών της περιοχής, της Αιγύπτου, της Συρίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας.

«Η αποτίμηση της Συνόδου είναι θετική. Η συζήτηση για το Αρθρο 42.7 και η προσπάθεια αναβάθμισης των σχέσεων με χώρες της περιοχής είναι σημαντικά για την περαιτέρω προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας», ανέφερε.

Ο κ. Μούτσελος χαρακτήρισε την Σύνοδο ιστορική για την Κύπρο καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιείται υπό αυτή την σύνθεση.

«Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ κατάφερε να βάλει στην ατζέντα αυτά τα δύο ζητήματα, δηλαδή να προχωρήσει με μία λειτουργικοποίηση του Άρθρου 42.7 και σε αυτό βρήκε συμμάχους την Ελλάδα και τη Γαλλία και να πρωτοστατήσει στο να ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη μια εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της περιοχής. Αυτά είναι μικρά βήματα αλλά πετυχημένα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση για την Κύπρο», σημείωσε ο Επίκουρος Καθηγητής του ΠΚ.

Σύμφωνα, είπε, με το Άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ τα κράτη-μέλη καλούνται να παρέχουν βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, αλλά το Άρθρο είναι διατυπωμένο με ένα τρόπο που χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση.

«Η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να το βάλει στο τραπέζι και το θέμα θα αναπτυχθεί στο επόμενο διάστημα», είπε και στάθηκε στη σημασία για την Κύπρο, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

«Είναι ένας λόγος παραπάνω για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την αμυντική και την αποτρεπτική μας ισχύ μέσω της ΕΕ. Αυτό περνά μέσα από την λειτουργικοποίηση του Άρθρου 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ», τόνισε.

Το δεύτερο σημαντικό για την Κύπρο, είπε, και στο οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, είναι η προσπάθεια αναβάθμισης των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της περιοχής.

Εστίασε στις συνομιλίες με την Συρία, λέγοντας ότι «φαίνεται ότι η ΕΕ θέλει να εμβαθύνει τη σχέση της και να συνάψει και βαθύτερες εμπορικές συμφωνίες με τη Συρία».

Η παρουσία των ηγετών από τις τέσσερις χώρες της περιοχής ήταν σημαντικό και για τις ίδιες τις χώρες, ανέφερε.

«Σε αυτά τα δύο θέματα έπαιξε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο η Κύπρος προκειμένου να βρεθούν στην ατζέντα», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ